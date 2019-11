4位影壇巨擘擔任勞力士代言人　共同為電影藝術盡心力

▲詹姆斯・卡麥隆佩戴勞力士腕錶數十年,電影作品中更有自然展示勞力士腕錶的鏡頭。(圖/品牌提供,以下同)

時尚中心/台北報導

勞力士(ROLEX)在許多經典電影中亮相,成為不可或缺的細節之一,但品牌從未廣告置入,全是導演個人的選擇,知名導演詹姆斯.卡麥隆(James Cameron)正是其一,他與同為奧斯卡金像獎得主的凱薩琳.畢格羅(Kathryn Bigelow)、阿利安卓.崗札雷.伊納利圖(Alejandro G. Iñárritu)及馬丁.史柯西斯(Martin Scorsese),均為勞力士代言人。4位共拿下57座奧斯卡獎座的影壇巨擘,不僅欣賞腕錶的設計,也支持品牌透過創藝推薦資助計劃提攜年輕一代電影人,共同為電影藝術貢獻心力。

▲電影《鐵達尼號》是勞力士代言人詹姆斯・卡麥隆最為人熟知的作品之一。

詹姆斯.卡麥隆執導的電影《鐵達尼號》中,飾演尋寶人布洛克.洛維特(Brock Lovett)的比爾.派斯頓(Bill Paxton)在乘坐潛水器進入深海探索鐵達尼號殘骸時,正是佩戴著勞力士。借助錶款巧妙刻畫角色的特點,使勞力士成為強而有力的宣言。擁有逾500項專利技術的勞力士與電影界追求專業與完美的理念不謀而合,因此建立起長久的合作關係,擔任奧斯卡金像獎的榮譽贊助商暨美國電影藝術與科學學院專用鐘錶(Exclusive Watch of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences)。

▲阿利安卓・崗札雷・伊納利圖認為電影藝術之所以變得恒久卓越,在於透過觀眾對電影的獨到理解。

▲勞力士代言人阿利安卓・崗札雷・伊納利圖憑《鳥人》與《神鬼獵人》連續兩年榮獲奧斯卡最佳導演獎。

自2016年起,勞力士負責綠坊休息室(Greenroom)的設計及招待工作,讓奧斯卡頒獎嘉賓在上台前駐足於此稍作休息;去年亦贊助了奧斯卡主席獎(Governors Awards),表彰電影藝術界的終身成就。品牌更進一步擔任位於洛杉磯的奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures)的創始贊助商,內部50,000平方呎的展覽空間,將幫助參觀者了解電影的藝術與科學。

▲勞力士代言人馬丁・史柯西斯的影壇生涯跨越半世紀,身兼導演、監製、編劇,電影作品逾50部。

▲馬丁・史柯西斯認為細節是所有電影情節的關鍵元素,他於多部電影中採用勞力士蠔式恒動星期日曆型腕錶。



傳承更是勞力士著重的核心理念,自2002年起致力於在全球各地發掘七大藝術領域中傑出的年輕藝術家,並讓他們與世界各地的藝術大師結為師徒,奧斯卡得主、同為勞力士代言人的馬丁.史柯西斯和阿利安卓.崗札雷.伊納利圖,均參加這項計劃指導悉心篩選而出的門生,兩人在勞力士影片中也鼓勵後輩,馬丁.史柯西斯說:「不要害怕嘗試任何事物,不管在其他人看來那有多麼瘋狂。」阿利安卓.崗札雷.伊納利圖則說:「電影製作是一個漫長的旅程,將你腦海中的意念,轉化為心中的熱情。它是一場戰役,也是一種愛的行為。」

▲凱薩琳・畢格羅以《危機倒數》榮獲奧斯卡金像獎最佳影片獎及最佳導演獎。

詹姆斯.卡麥隆勸告年輕的電影人要多傾聽不同的觀點,不管是來自同輩或前輩,都可能啟發新的創作靈感;而首位也是目前唯一榮膺奧斯卡金像獎最佳導演獎的女性凱薩琳.畢格羅則表示:「請運用你的天賦跨越最富創意的想像疆界,改變世界。」

▲勞力士代言人凱薩琳・畢格羅是首位也是目前唯一榮膺奧斯卡金像獎最佳導演獎的女性。