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購物欲大爆發怎麼辦？用「衛生紙」解決　簡單一招不傷本

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▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲「Her和她」有超多生活用品，偷偷說，鍋子也很好買。

時尚中心 / 綜合報導

失心瘋該怎麼治療？答案是「繼續買」！既然手癢，當然要買了才止癢，關鍵在於怎麼買、買什麼。滿足購物欲最好的方法就是從生活必需品下手，實際、不浪費，具有目的性但仍然可以挑選，比如買衛生紙就很適合，可以看品牌、挑紙質，既享受了購物過程又沒有負擔，雙贏。

「Her和她」為慶祝ETtoday 8周年舉辦瘋狂購物節，有很多生活用品能滿足購物欲望，而且一定用得上，買了不後悔．不囉唆，直接看有什麼商品，動動手指就送到家，還有購物金能拿，用聰明又簡單的方法，讓購物狂們好好紓壓。

不管是家裡、公司、學校，「紙」每天都會用到，買下去沒有罪惡感，快比較一下喜歡、需要哪一些。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲春風超細柔抽取式衛生紙-羽絨新肌感（110抽x 24包x 3串），原價1,190元、特價858元。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲東風極柔3層抽取衛生紙（90抽x10包x 6串），原價999元，特價988元。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）
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▲雪柔廚房家用紙巾（120組x 6捲x 8串），原價999元，特價688元。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲拭拭樂超純水嬰兒濕紙（46抽x12包），原價790元，特價588元。

喝水很重要，水的品質也很重要，用濾水壺先把關，減少水垢、氯、異味等是很容易的方法，出門帶水壺，不但環保且能隨時補充水份，選一只喜愛的保溫瓶，更有隨身攜帶的動力。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲德國BRITA馬利拉記憶型2.4L濾水壺／藍（內含濾芯x1），原價1,500元，特價888元。


▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲BWT德國倍世 Mg2+鎂離子健康濾水壺Penguin 2.7L （限定粉），原價1,990元，特價1,488元。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲鍋寶超真空陶瓷保溫杯組，原價1.980元，特價838元。

必買的當然還有零食，吃了開心解悶，團購熱門、吃了沒太多負擔的都值得買了緩解購物欲。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲韓國KAARO 小恐龍點心麵-辣味12包 x2盒（16公克/包），原價360元，特價288元。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲洪城郡岩燒海苔3袋（16入/袋），兩種口味任選（泡菜/竹鹽），原價699元，特價588元。

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

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▲Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾7g x40包，原價800元，特價568元。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

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Her和她, 女性電商平台, 特賣, 瘋狂購物節
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