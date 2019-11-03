日本超商限定「角落生物聖誕樹」！水晶球掛飾、發亮公仔萌到被融化

▲日本全家便利商店將於11月初陸續推出「角落生物一番賞」，包含了多款超可愛的角落生物聖誕樹吊飾。(影／Youtube@BANDAI SPIRITS / バンダイスピリッツ)

編輯／Amanda 圖／翻攝BPNAVI

日本便利商店與人氣卡通、IP明星的聯名合作真的無極限！先前LAWSON超商才和卡娜赫拉攜手推出超萌的和菓子系列點心，現在日本全家便利商店竟然推出了「角落生物聖誕樹」，從聖誕水晶球、金屬片掛飾到會發亮的小公仔燈飾全都可愛到不行，近期有要前往日本的角落迷們千萬不要錯過這個讓角落小夥伴們陪你一起溫暖過耶誕的好機會。

人氣超夯的肖像明星「角落生物」（或名「角落小夥伴」）各種週邊商品、聯名出不停，最近更狂到出現了「角落生物聖誕樹」。原來是日本全家便利商店為了迎接年底大家最期待的聖誕節，特別推出了一套「角落生物一番賞」，全系列獎項都是角落生物的聖誕樹裝飾吊掛小物，包含了聖誕水晶球、造型掛飾和裝有LED燈、會發亮的「人型」吊飾等共5款商品，不論是掛在聖誕樹上或是直接當家中小擺設，都有滿滿「萌力」，讓人忍不住想收全套啊！

「A賞」是聖誕節必備的聖誕水晶球掛飾，水晶球內是迷你小聖誕樹加上2隻角落小夥伴的組合，高度約為10cm，共有3種款式。

「B賞」和「C賞」是內建LED燈的角落生物「人型」公仔燈飾，關了燈後看著微微發亮的小夥伴們更有fu啊！「B賞」、「C賞」高度約為8cm和7cm，各有5種款式。

「D賞」是10款刻畫著角落小夥伴們的造型金屬片掛飾，高度約為6cm。

其中還有暗藏一款「特別版」，是有著豪華金色座台的聖誕水晶球，裡面的小夥伴則是貓和蜥蜴，高度約10cm。

這系列「角落生物一番賞」預定發售日是從11月1日起陸續在部分全家超商門市開始販售，抽一次是700日圓（含稅），且限量販售，喜歡的角落迷們快拜託最近去要日本玩的朋友或代購，千萬別錯過了！

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