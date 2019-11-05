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宜蘭3間熱門景點附近的早午餐　吃飽後再到海邊秘境走走

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▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@HaoHaoKaffe、Resort Brew Coffee Co.官方粉絲專頁）

在出遊旅行時，比起繁榮的都市和人氣打卡拍照點，走進充滿藍天白雲的大自然中，更能使人放鬆身心，也因此每回在規畫旅遊行程時，宜花東總在編輯的口袋名單中，短一點的周末就到宜蘭吃頓早午餐，飽足後再到海邊秘境踏浪聽海，若碰上連假則可以至花蓮太魯閣或是台東加路蘭海岸放鬆度假。

今年的最後一個連續假期在上周正式畫下句號，這篇就讓編輯來推薦幾間宜蘭早午餐名單，就算假日兩天也能出去走走唷：

1.HaoHao Kaffe

附近景點推薦：羅東林場、羅東夜市

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@HaoHaoKaffe）

HaoHao Kaffe原先開在羅東文化工場附近，近兩年搬遷至五結鄉，就在著名觀光景點羅東林場旁的重劃區中，交通十分便利，很適合來頓早午餐後，再到林場散步走走。

雖然店址曾有搬遷，但HaoHao Kaffe美味的餐點，與老闆夫妻友善的服務態度，使得人氣依舊，甜點更是經常在下午就完售一空。新店面的佈置採北歐風簡約裝潢，從一樓的窗邊望出去就能看見蓊鬱的綠意，真的很愜意放鬆，秋天涼爽時還能在戶外用餐吹風！這裡有著兩層樓的用餐環境，店內備有電梯，因此就算有長輩和攜帶嬰兒車同行，也不必擔心通行問題。

編輯悄悄話：HaoHao Kaffe屬於寵物友善餐廳，如果有帶毛小孩一同出遊，帶進店內也是沒有問題的喔！

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@HaoHaoKaffe）

餐點的部分，除了早午餐外，還有提供甜點和各式咖啡、花茶等飲，其中早午餐套餐中含有主食、新鮮沙拉、水果、小優格杯和麥茶，若想更換其他飲品，只需補差價台幣70元就能更換台幣140元 以下的所有品項。編輯大推他們家的優格杯，大量的奇亞籽、大燕麥片和蔓越莓果乾、自製黑糖蜜，整體搭起來清爽、健康又好吃。

2.初來早午餐

附近景點：烏石港、蘭陽博物館

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／初來早午餐官方粉絲專頁）

很多人到宜蘭喜歡往頭城海邊走，不論是賞鯨、沖浪，還是吃海鮮都很誘人，因此接下來要介紹的這間「初來早午餐」就在頭城，距離蘭陽博物館只需不到10分鐘的車程。雖然店內陳設看起來相當樸實，但餐點可是絲毫不馬虎，而且 CP 值超高，完全不輸市區的早午餐喔！

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／初來早午餐官方粉絲專頁）

瞧那誘人的「啪啪豬肉起司堡」，就是看到它讓編輯二話不說把初來早午餐納入口袋清單，厚實的豬排配上半液化的起司和花生醬，大口咬下讓人滿足得忘記熱量很高這件事阿！一旁的法式吐司拼盤也是店內的熱門餐點，煎得剛好軟嫩的吐司，再灑上糖粉和蜂蜜，人生就是該如此享受，看到這裡你還不趕快約朋友一起「初來」吃早餐嗎？

3.Resort Brew Coffee Co.

附近景點：幸福轉運站、幾米公園

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／Resort Brew Coffee Co.官方粉絲專頁）

最後要介紹這間隱藏在宜蘭市不起眼小巷內的Resort Brew Coffee Co.，外觀的裝潢採歐美設計風，讓人相當耳目一新，走進店內，以沉穩的深藍色與裸灰的水泥地相襯，搭配上半開放式的廚房，整體相當整潔明亮，編輯尤其喜歡這裡的沙發座椅，讓人想賴在這裡慵懶度過一整天！雖然說比起前兩間，Resort Brew Coffee Co.的價位比較高一些，但這裡宛如置身國外的氛圍，真的很值得一來。

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／Resort Brew Coffee Co.官方粉絲專頁）

有別於一些咖啡廳只在上午時段供應早午餐，Resort Brew Coffee Co.提供全天候的慢熱食與歐陸早午餐，並且值得一提的是，歐陸早午餐共有8種類別可供客人的喜好搭配，對於經常不滿意制式套餐內容物的挑食族來說，簡直是超貼心！

編輯悄悄話：不過對於有選擇障礙的人，可能就要苦惱老半天才有辦法點餐

▲宜蘭美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／Resort Brew Coffee Co.官方粉絲專頁）

近年來宜蘭的早午餐店也如雨後春筍般林立，比起台北昂貴的售價和擁擠的座位，穿越雪隧、遠離城市的喧囂來到宜蘭，飽餐一頓後，還能到附近的景點走走，似乎也是個不錯的周末生活提案！

延伸閱讀：

來去宜蘭民宿住一晚！任城市人享受的鄉村提案，入住田野環伺的清幽居所

抓住夏天的尾巴！推薦 3 間宜蘭日式冰品店，抹茶控們絕對必嚐的清涼幸福抹味

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 宜蘭, 羅東林場, 羅東夜市, HaoHaoKaffe, 初來早午餐, 烏石港, 蘭陽博物館, ResortBrewCoffeeCo., 幸福轉運站, 幾米公園
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