辛苦存錢買的包發霉了？6個皮件究極保養術　讓愛包永遠像新的

▲（圖／Pinterest）

有愈來愈多的女人，開始懂得對自己大方，偶爾以購買精品皮件的方式，慰勞自己長年的辛勞。對於價錢破萬的高檔真皮包，總是「惜命命」，揹出門都還要看場合，一年下來，高檔真皮包被帶出門的次數，搞不好用一隻手指就數完了！

不常揹出門，萬一又沒做好清潔保養、收放不當，在台灣潮濕的環境下，超容易就發霉了！想要杜絕霉菌在皮製品上落腳，養包絕對不能偷懶，快來學會基礎的真皮清潔保養法。

1.每週定期清潔

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皮革的吸收力強，有的甚至看得到毛細孔，最好要養成每週清潔保養，防範污漬生成。利用軟質的布料，沾水擰乾後，反覆擦拭真皮包，再用乾布擦拭一遍，放在通風處陰乾。值得注意的一點，真皮包最忌碰到水，下雨天揹出去，萬一沾到雨水，或者不小心被水灑到，要記得馬上用乾布擦乾，不可以用吹風機吹乾。

2.每月定期保養上油

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在真皮包清潔程序完成後，可每月固定用乾淨的軟布沾點凡士林或皮革專用的保養油，擦拭包包的表面，讓表面的皮質維持好的「膚質」，避免產生龜裂，同時也能有簡單的防水效果；保養完成後要記得靜置30分鐘左右。還有一點要注意的是，凡士林或保養油不能塗抹太多，免得阻塞皮革的毛孔，造成不透氣。

3.髒污出現要立即清除

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要是真皮包不小心被沾上污漬，可以用化妝棉沾點卸妝油，輕輕擦拭污垢處，避免太過用力，留下痕跡。至於包包上的金屬配件，若有出現輕微氧化狀況，可以用銀飾布或銅油布擦拭。

重點來了！萬一發現皮製品發霉，如果情況不嚴重，可以先用乾布擦拭掉表面的霉菌，再用75%藥用酒精噴灑在另一條乾淨的軟布上，擦拭全皮件，並在通風陰乾後，塗抹薄薄一層的凡士林或保養油，避免霉菌再次滋生。要是用乾布擦拭表面的霉菌後，仍然還有霉斑存在，代表霉菌絲已經深植到皮革中了，建議將皮製品送交專業的皮革保養店家處理。

4.刮傷出現可用指腹推拭

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在刮傷出現的當下，可以利用指腹慢慢地且輕輕地推拭，直到刮痕順著皮革上的油脂淡化。要是刮傷仍然很明顯，建議將皮製品送交專業的皮革保養店家處理。萬一因為刮傷而掉色，可以先用乾布摖拭掉色的區塊，再用海綿沾取適量的皮革修補膏，均勻塗抹在有瑕疪的地方，靜置10到15分鐘，最後再用乾淨的棉布反覆擦拭該區塊即可。

5.收納不擠壓

皮製品在不使用時，完成清潔及保養程序後，建議使用沒有油墨的白報紙，塞至真皮包內，撐起包包內部，讓包包不變形，表面不易產生紋路，接著再套上防塵袋，放到收納櫃裡。這裡有3點要注意：一是包包不要疊放；其二是用來收納皮製品的櫃子，必須保持通風；櫃子內可放置乾燥劑。最後是，沒有使用的真皮包還是要固定一段時間拿出來上油保養及風乾，這樣才能延長包包的使用壽命。

6.控制濕度在50%

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如果預算足夠，使用電子防潮箱來收納真皮製品，效果會比一般櫃子還好。將電子防潮箱的濕度控制在50%左右的相對濕度，可使皮製品保存在一個乾爽，又不至於太過乾燥的環境下。要是家中沒有防潮箱，可以用除濕機來除濕，避免家中濕氣過重。

真皮製品的清潔及保養一點都不難！只要勤快點，用對方法，心愛的高檔名牌包一樣可以美麗不變喔！

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