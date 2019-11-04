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美國老牌精品百貨Barneys經營96年　正式宣告熄燈

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編輯／Duke

自1923年開業的紐約知名百貨巴尼斯（Barneys New York），歷經96年的經營後，巴尼斯數月前正式宣布申請破產保護，其中，巴尼斯多次重申不會停止營業，並且Kith聯合創辦人山姆本阿夫拉罕（Sam Ben-Avraham）也表達收購意願後，巴尼斯的經營出現轉機，不過，近日經過多方消息證實，巴尼斯已經正式宣告熄燈。

▲barneysny熄燈。（圖／翻攝自IG@barneysny）

▲1923年開業的紐約知名百貨巴尼斯正式宣告熄燈。（圖／翻攝自IG@barneysny）

根據《紐約時報》的報導指出，巴尼斯以美金2.71億元（約台幣81億元）的價格出售給Authentic Brands集團與B. Riley Financial公司，而2家將分別控制巴尼斯的名稱以及旗下的奢侈品，其中，B. Riley Financial公司正準備對巴尼斯最忠實的顧客進行私人購物活動。

▲barneysny熄燈。（圖／翻攝自IG@barneysny）

▲B. Riley Financial公司將對巴尼斯最忠實的顧客進行私人購物活動。（圖／翻攝自IG@barneysny）

然而，一家擁有近百年歷史的百貨熄燈，反映出現階段實體店面經營的困境，特別是一家開在紐約第五大道上的百貨，而巴尼斯由巴尼斯普雷斯曼（Barney Pressman）創立，初期的定位為廉價男裝，中間經過幾次易手後，才發展成奢侈的連鎖百貨。雖然歷史悠久的巴尼斯已經正式熄燈，但Authentic Brands集團表示：「我們將會建立全新的商業模式，使這個傳奇性的品牌在未來能有更好的奢侈品購物體驗。」

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