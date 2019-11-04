fb ig video ETtoday search mobile

楊丞琳「超短男孩頭」登封　大聊委屈戀愛史

> >

▲▼楊丞琳。（圖／marie claire提供）

▲楊丞琳登上《marie claire美麗佳人》11月號封面。（圖／marie claire美麗佳人提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

楊丞琳今年（2019）在身份上有了很大的轉變，從李榮浩的女朋友變成「李太太」。對此，曾經認為「結婚不一定是人生要追求的目標」的她，在被求婚時大感意外，甚至認為整段過程非常虛幻，11月份她受邀擔任時尚雜誌《marie claire美麗佳人》封面人物，吐露說出「我願意」後的心情。

▲▼楊丞琳。（圖／marie claire提供）

▲楊丞琳著LV圖騰高領上衣，詮釋科技前衛風格。

34歲的這年，楊丞琳從單身小姐變成人妻，身份大改變的她，這回登封時也有了大突破，用超短「男孩頭」搭配LOUIS VUITTON（LV，路易威登）個性褲裝登封，與常見的甜美形象差很大。超突破的大膽造型，一如她今年突破心防踏入婚姻的決定一般，都讓粉絲們感到相當驚喜。

▲▼楊丞琳。（圖／marie claire提供）

▲楊丞琳著LV圖騰高領上衣配皮革裙與黑色西裝外套，搭配一頭超短「男孩頭」，別有一番韻味。

接受雜誌採訪團隊訪問時，楊丞琳吐露以前談戀愛時的心酸，她回憶：「感情上需要互相照應，一旦變成單向的狀態，就會很辛苦。我小時候有談過一種戀愛是追對方追得很辛苦，對方也不願意等你，這樣的關係會很委屈。」如今，她找到了對的人，沈浸在愛情中的她也無需多藏，能大方愛，對女明星來說是多麼不容易的事。

▲▼楊丞琳。（圖／marie claire提供）

▲楊丞琳著LV連身褲，配monogram項鍊與拼接皮靴，縮小在方形空間內，畫面頗可愛。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

楊丞琳更隔空誇「李先生」，甜蜜表示：「我找不太到他的缺點。人當然一定有缺點，但他的缺點在我眼中就是很小的事情。他是一個可以共同成長，也可以帶著你成長的一個人。」也讚老公是願意放慢腳步，回頭照顧她的人。

▲▼楊丞琳。（圖／marie claire提供）

▲楊丞琳頂著超短「男孩頭」、側臉入鏡，更凸顯立體的五官輪廓。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

楊丞琳, marie claire, 美麗佳人, 時尚封面, 封面大片, 時尚穿搭, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰 住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久 面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到 日本超商限定「角落生物聖誕樹」！水晶球掛飾、發亮公仔萌到被融化 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 RIMOWA行李箱手機殼再推新色　夢幻獨角獸漸層設計讓人欲罷不能

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面