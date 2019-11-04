楊丞琳「超短男孩頭」登封　大聊委屈戀愛史

▲楊丞琳登上《marie claire美麗佳人》11月號封面。（圖／marie claire美麗佳人提供，以下同）



記者張妤瑄／台北報導

楊丞琳今年（2019）在身份上有了很大的轉變，從李榮浩的女朋友變成「李太太」。對此，曾經認為「結婚不一定是人生要追求的目標」的她，在被求婚時大感意外，甚至認為整段過程非常虛幻，11月份她受邀擔任時尚雜誌《marie claire美麗佳人》封面人物，吐露說出「我願意」後的心情。

▲楊丞琳著LV圖騰高領上衣，詮釋科技前衛風格。



34歲的這年，楊丞琳從單身小姐變成人妻，身份大改變的她，這回登封時也有了大突破，用超短「男孩頭」搭配LOUIS VUITTON（LV，路易威登）個性褲裝登封，與常見的甜美形象差很大。超突破的大膽造型，一如她今年突破心防踏入婚姻的決定一般，都讓粉絲們感到相當驚喜。

▲楊丞琳著LV圖騰高領上衣配皮革裙與黑色西裝外套，搭配一頭超短「男孩頭」，別有一番韻味。



接受雜誌採訪團隊訪問時，楊丞琳吐露以前談戀愛時的心酸，她回憶：「感情上需要互相照應，一旦變成單向的狀態，就會很辛苦。我小時候有談過一種戀愛是追對方追得很辛苦，對方也不願意等你，這樣的關係會很委屈。」如今，她找到了對的人，沈浸在愛情中的她也無需多藏，能大方愛，對女明星來說是多麼不容易的事。

▲楊丞琳著LV連身褲，配monogram項鍊與拼接皮靴，縮小在方形空間內，畫面頗可愛。



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楊丞琳更隔空誇「李先生」，甜蜜表示：「我找不太到他的缺點。人當然一定有缺點，但他的缺點在我眼中就是很小的事情。他是一個可以共同成長，也可以帶著你成長的一個人。」也讚老公是願意放慢腳步，回頭照顧她的人。

▲楊丞琳頂著超短「男孩頭」、側臉入鏡，更凸顯立體的五官輪廓。

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