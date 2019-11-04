LV首爾旗艦店現身江南街道　波浪型玻璃設計越夜越美麗

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對於奢侈品牌而言，最能代表門面的便是品牌專賣店的設計與裝潢，因此近年來，許多品牌紛紛邀請國際知名建築師設計旗艦店，像是Chanel、Celine等皆於紐約重新改裝原有的門市，而Louis Vuitton（LV）近期於首爾開設的旗艦店，以大面積的玻璃波浪造型，現身繁華的首爾江南區清潭洞，絕對是近期最具特色的旗艦店之一。

▲Louis Vuitton（LV）近期於首爾開設的旗艦店。（圖／品牌提供）

座落於江南區清潭洞的全新Louis Vuitton Masion首爾旗艦店，由2大鬼才建築師Frank Gehry與Peter Marino共同設計，其中，該棟建築物也是Frank Gehry於南韓的首個作品，而外觀在構思設計時，Frank Gehry不但參考巴黎Louis Vuitton藝術基金會，同時也受到具有歷史意義的南韓建築啟發，因此他利用個人最具代表性的圓弧玻璃，打造極具特殊性的波浪型外觀；Peter Marino則負擔大部分的內部設計，他以「量」為概念，使用了不同質地的石材，營造鏤空石龕的意象。

▲Frank Gehry利用個人最具代表性的圓弧玻璃，打造極具特殊性的波浪型外觀。（圖／品牌提供）

▲夜晚更能反映玻璃設計的美。（圖／品牌提供）

▲Peter Marino以「量」為概念，使用了不同質地的石材，營造鏤空石龕的意象。（圖／品牌提供）

這棟擁有5層樓設計的全新Louis Vuitton Masion首爾旗艦店，除了外觀與內部的設計出眾外，Louis Vuitton還於頂樓設置了Espace空間作為展覽用途，而首爾旗艦店是繼2015年的北京後，全球第6間設有Espace的城市。另外，開幕當天，Louis Vuitton也請到了孔劉、潔西卡（Jessica）、迪麗熱巴等大明星助陣，為開幕增添不少風采。

▲孔劉、潔西卡、迪麗熱巴等大明星助陣Louis Vuitton Masion首爾旗艦店開幕。（圖／CFP）

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