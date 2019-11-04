fb ig video ETtoday search mobile

ZARA推「寶貝球」襪套靴　寶可夢訓練師抓寶必穿神器

> >

▲▼ZARA TRF短靴。（圖／翻攝淘寶）

▲ZARA TRF系列推出寶可夢短靴。（圖／翻攝ZARA淘寶專賣店，以下同）

記者張妤瑄／綜合報導

近年來，時尚品牌在「高跟鞋」上的著墨越來越白熱化，尤其喜歡在鞋跟上大作文章，SAINT LAURENT的經典「YSL」鞋跟便是這波「強烈裝飾性鞋跟」的最佳代表。如今，這股風潮當然也吹到快時尚品牌的設計上，ZARA最近釋出一款「寶貝球鞋跟」黑色彈力短靴，造型感十足。

▲▼ZARA TRF短靴。（圖／翻攝淘寶）

▲該款為襪套靴設計，採用彈性面料。

ZARA是最跟得上時尚趨勢的快時尚品牌，最近大陸區ZARA搶先釋出這款「寶可夢」（Pokemon）元素的靴款。該款為支線TRF系列的設計，在靴款鞋跟上大作文章，用一整顆寶貝球當作鞋跟，視覺感十分強烈，且在實用性方面，圓球短跟也能增強高跟鞋走起路來的穩定度，算是十分聰明。

▲▼ZARA TRF短靴。（圖／翻攝淘寶）

▲鞋跟的特殊之處，從正後方看最驚喜，其他角度若隱若現。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

該款設計正面看就是一雙符合時下流行的「襪套靴」，黑色尖頭的短靴採用彈力面料，能完美貼合穿著者的美腿，但當路人從正後方看過去時，就能發現「寶貝球」巧思，非常具有驚喜感。目前該款在ZARA淘寶網店已經開賣，台灣則未上架，想買的人可以趁著雙11檔期，跨海衝一波最划算。

▲▼ZARA TRF短靴。（圖／翻攝淘寶）

▲隨身帶兩顆寶貝球，保證抓寶順利。訓練師還不快收！？

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

ZARA, 快時尚, 平價時尚, 寶可夢, 神奇寶貝, 寶貝球, 精靈寶可夢, Pokemon
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰 住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久 面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到 日本超商限定「角落生物聖誕樹」！水晶球掛飾、發亮公仔萌到被融化 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 RIMOWA行李箱手機殼再推新色　夢幻獨角獸漸層設計讓人欲罷不能

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面