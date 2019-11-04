ZARA推「寶貝球」襪套靴　寶可夢訓練師抓寶必穿神器

▲ZARA TRF系列推出寶可夢短靴。（圖／翻攝ZARA淘寶專賣店，以下同）



記者張妤瑄／綜合報導

近年來，時尚品牌在「高跟鞋」上的著墨越來越白熱化，尤其喜歡在鞋跟上大作文章，SAINT LAURENT的經典「YSL」鞋跟便是這波「強烈裝飾性鞋跟」的最佳代表。如今，這股風潮當然也吹到快時尚品牌的設計上，ZARA最近釋出一款「寶貝球鞋跟」黑色彈力短靴，造型感十足。

▲該款為襪套靴設計，採用彈性面料。



ZARA是最跟得上時尚趨勢的快時尚品牌，最近大陸區ZARA搶先釋出這款「寶可夢」（Pokemon）元素的靴款。該款為支線TRF系列的設計，在靴款鞋跟上大作文章，用一整顆寶貝球當作鞋跟，視覺感十分強烈，且在實用性方面，圓球短跟也能增強高跟鞋走起路來的穩定度，算是十分聰明。

▲鞋跟的特殊之處，從正後方看最驚喜，其他角度若隱若現。



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該款設計正面看就是一雙符合時下流行的「襪套靴」，黑色尖頭的短靴採用彈力面料，能完美貼合穿著者的美腿，但當路人從正後方看過去時，就能發現「寶貝球」巧思，非常具有驚喜感。目前該款在ZARA淘寶網店已經開賣，台灣則未上架，想買的人可以趁著雙11檔期，跨海衝一波最划算。

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