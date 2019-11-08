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小資女必收五款高CP開架精華　讓你擁有專櫃級按摩術，推完臉小一半

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▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

女人到了一個年紀，就會開始怕老，怕肌膚鬆弛缺乏光澤，這時妝前按摩及睡前保養就成了美顏關鍵～那些櫃哥櫃姐教妳的神級按摩術，少了專業太陽手和專櫃保養品們的輔助似乎就少了些許力度。妳一定用過《克蘭詩》獨家的V臉按摩術，但儂編還要偷偷告訴妳，打造光澤小臉不用花大錢，搭配這五款開架高CP質精華，也能讓你擁有專櫃級的奢華享受～

專櫃級按摩術 x 開架精華聖品

▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

愛美女孩一定試過，這組由《克蘭詩》獨家設計的小臉按摩術：第一步，將精華保養液在手心搓熱，接個以按壓方式敷上全臉；第二步，沿著顴骨按壓、輕推，撫平嘴角法令紋，提拉小臉；第三步，將按摩手勁延伸至脖子，撫平脖紋讓肌膚視覺減齡5歲！按摩術雖然厲害，但保養品的選擇也不能馬虎！只是買不起專櫃精華該怎麼辦？

小資女的福星來了，5款開架精華替代品，讓妳用親民的價格就能擁有相同的肌膚呵護！

《京城之霜》 30天逆轉青春時光膠囊

▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

說這罐是專櫃按摩油的復刻版完全不足為奇，擁有抗老抗皺，雙重功效讓肌膚瞬間修護、緊致。細緻的油感質地擠上手就能快速升溫，搭配專櫃按摩手法，在掌心搓熱敷上臉，手溫加速活化精華中的維他命E，就像去SPA會館做了精油按摩般，每晚睡前按摩一次，就連儂編身邊的朋友都說小臉效果超有感！小資的價格卻能擁有精品感受，真的讓人一用就上癮～

《雅漾》 活泉保濕精華

▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

說到敏感肌女孩的好閨蜜，就不能不提到「雅漾」，招牌活泉水趕走肌膚的紅腫、粉刺問題，而這款熱賣前三名的活泉保濕精華，清透乳霜質地，擦上臉滑順手感搭配手部按摩，更能有效撫平脖紋、木偶紋，精華內的高效保濕成分，讓肌膚能24小時鎖水滋潤 ~ 即使是熬夜、失眠帶來的暗沉問題，睡前保養按摩只要有它，每天都能擁有好氣色。

《innisfree》 綠茶籽保濕精華
▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

▲Innisfree 綠茶籽精華液 80ml原價920元，特價668元。點我購買

網友熱推，蟬聯好幾季熱銷Top 1的《innisfree》綠茶籽保濕精華，它將女孩們所需的保水成分通通濃縮，輕盈的水凝質地，讓妳上化妝水前就能快速鎖水，無論是作為前導精華還是保濕精華，洗完臉搭配手切式按摩擦上臉、脖子肌膚，就能使妳的臉蛋水亮不間斷。

《理膚寶水》 水感全效超保濕精華

▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

敏感肌最怕什麼，最怕高架保養品養出一張酒糟肌！無香精、無化學添加，《理膚寶水》回購率NO.1的水感全效超保濕精華，清透水感質地，乾肌、油肌都合適，給予肌膚最純粹的呵護，雖然它質地清薄，但保濕鎖水能力可不輸專櫃精華油，睡前按摩上臉，細紋、乾癢敏感肌女孩的剋星都不再怕。

▲▼ V臉按摩術不用花大錢！小資女必知開架5款精華也能推小臉，用完臉小一半。（圖／Bella儂儂提供）

《肌顏》極潤保濕美容液

到了一個年齡，保養沒到位肌膚就會像橡皮筋般一下就彈性疲乏，網友力推開架CP質最高精華液，《肌顏》保濕美容液，小資的價格卻能讓肌膚吃進滿滿的玻尿酸，濃潤質地卻不油膩，密集修護乾燥粗糙脫皮後產生的小細紋、小瑕疵，維護健康肌的保水機制，夜間使用搭配溫感按摩，更能讓皮膚快速吃進營養。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各品牌官網

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

肌膚保養, 瘦臉, 按摩, 精華, 開架
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