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蕾哈娜也為他的設計著迷！「紅毯禮服之王」Zac Posen宣布關閉同名品牌　震驚時尚圈

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編輯／Duke

近20年來，有著「紅毯禮服之王」稱號的時裝設計師Zac Posen，自推出同名品牌後，包括蕾哈娜（Rihanna）、凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）在內的明星，都為他的設計而著迷，不過，他卻在11／2無預警宣布關閉個人品牌、公司House of Z以及支線Z Spoke，震驚了時尚圈。

▲zacposen宣布關閉同名品牌。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲「紅毯禮服之王」Zac Posen宣布關閉個人品牌。（圖／翻攝自IG@zacposen）

早在今年4月，股東之一的投資公司Yucaipa Cos就試圖出售擁有的股份，並且由於Zac Posen的公司House of Z面對瞬息萬變的時裝業，未能扛住快時尚與網路購物帶來的衝擊，因此他們才會選擇結束將近二十年的旅程。

▲zacposen宣布關閉同名品牌。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲Zac Posen的公司House of Z未能扛住快時尚與網路購物帶來的衝擊。（圖／翻攝自IG@zacposen）

同時，Zac Posen也於個人IG發布一則貼文，他說：「我要感謝這個非凡的團隊與所有支持我和品牌的人，而團隊對公司的堅定、支持以及奉獻我由衷的感謝，因為我為我們創造的成果感到難以置信。」

細數「紅毯禮服之王」的輝煌歷史，他的禮服曾被米歇爾歐巴馬（Michelle Obama）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、蕾哈娜（Rihanna）、凱特溫斯蕾（Kate Winslet）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、碧昂絲（Beyoncé）等明星穿過，後來他也在2012年到2018年擔任《決戰時裝伸展台》的評審，目前則是擔任Brooks Brothers的女裝創意總監。

▲zacposen宣布關閉同名品牌。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲他的禮服被蕾哈娜、凱特溫斯蕾、珍妮佛洛佩茲等明星穿過。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲zacposen宣布關閉同名品牌。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲於2012年到2018年擔任《決戰時裝伸展台》的評審。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲zacposen宣布關閉同名品牌。（圖／翻攝自IG@zacposen）

▲Zac Posen現任Brooks Brothers的女裝的創意總監。（圖／翻攝自IG@zacposen）

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關鍵字：

紅毯禮服之王, ZacPosen, 蕾哈娜, 時尚, 圈關閉個人品牌, HouseofZ, ZSpoke, 快時尚, 娜塔莉波曼, 凱特溫斯蕾, 珍妮佛洛佩茲, 碧昂絲
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