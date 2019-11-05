陰陽設計＋大理石鞋面！Nike最新React Element 55聯名款今天開賣

編輯／Duke

嘻哈歌手聯名運動品牌已成為稀鬆平常之事，繼Travis Scott X Air Jordan 6後，曾於2015年榮獲葛萊美獎（Grammy Award）最佳饒舌歌曲的Kendrick Lamar，也將再度攜手Nike推出React Element 55的聯名鞋款，一起來看看吧！

▲Kendrick Lamar X Nike React Element 55。（圖／翻攝自Nike）

最初React Element 55是打著平民版React Element 87之姿問世，不過，這次藉由與Kendrick Lamar的聯名順利成為主打鞋款。然而，此次的聯名款在設計上，使用灰白色為主調，並於半透明的鞋面注入深淺色的大理石紋路樣式，而中底採用的是潑墨設計的React緩震科技，其中，孔眼片與鞋跟穩定飾片則是取材自Nike原版跑鞋Internationalist的設計。

▲使用灰白色為主調，並於半透明的鞋面注入深淺色的大理石紋路樣式。（圖／翻攝自Nike）

▲中底採用潑墨設計的React緩震科技。（圖／翻攝自Nike）

▲Swoosh（勾勾）以透明的樣式呈現。（圖／翻攝自Nike）

全新設計的Kendrick Lamar X Nike React Element 55「Multi-Platinum」，將於11／5在Nike官網以及指定專賣店發售，定價為台幣4,500元，喜歡該鞋款設計的朋友，千萬不要錯過了。

此外，GD（G-Dragon）主理的品牌PEACEMINUSONE，目前與Nike的聯名系列正在如火如荼進行中，而GD本人近期也在IG跟大家分享相關的圖片，並表示即將到來，因此有興趣的朋友，近期可以多多關注GD的個人帳號，以了解最新情況喔！

▲GD表示PEACEMINUSONE與Nike的聯名系列即將到來。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

▲GD曝光鞋款的設計。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

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