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什麼神奇濕紙巾賣到缺貨！阿卡將本舖台灣店開幕1個月　讓媽媽們狂掃

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▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）

▲阿卡將本舖（Akachan Honpo）於樹林秀泰廣場開出全台首號店。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多育有幼兒的爸媽，到日本旅行必衝日本最大母嬰通路龍頭阿卡將本舖（Akachan Honpo），掃齊從奶瓶、衣服到玩具等各式用品，但現在不用買機票到日本，阿卡將本舖於10月初於樹林秀泰廣場開出全台首號店，開幕一個月來，水99%Super新生兒屁屁濕紙巾大受歡迎，家長一箱箱搬，目前已缺貨，緊急從日本調貨。

▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）

▲嬰兒床與寢具區樣式豐富。

阿卡將創業至今已86年，在日本門市數突破110間，看好台灣商機，先與台灣「媽咪愛」線上平台合作創下佳績，於是有信心開設台灣實體店，籌備兩年餘，終於進駐樹林秀泰廣場，開出約200坪的專賣店，雖然規模不如日本的千坪大店，但從嬰幼兒用品、服飾、寢具、玩具、汽座與推車等，一應俱全，不過仍有逛過的網友表示「店小有點失望」。

▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）

▲開幕一個月以來，暢銷榜冠軍是水99%Super新生兒屁屁濕紙巾一般型90片入X16包（左）600元與水99濕紙巾加厚型60片入Ｘ16包950元。

開幕一個月來，台灣消費者最捧場的是大容量、超划算的水99%Super新生兒屁屁濕紙巾一般型，以及厚度較厚、用量較省的加厚型濕紙巾，穩居暢銷榜冠軍；人氣緊追在後是阿卡將本舖與日本大廠合作的無添加洗衣液，可見呵護幼兒的稚嫩肌膚是家長的一大考量。

▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）

▲暢銷榜第二名是阿卡將與日本大廠合作的無添加嬰兒專用洗衣精230元。

暢銷榜第三名則是日系品牌Aprica的嬰兒車，因為款式豐富，且有專人說明並可實際體驗，讓新手爸媽相當安心，當中有特定款式與顏色為阿卡將本舖獨家，更添吸引力。

▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）

▲第三名是APRICA LUXUNA Bitte CUSHION GR嬰兒車14,600元。

▲▼ 阿卡將本舖 。（圖／品牌提供）

▲日系的嬰兒推車與汽車座椅一應俱全。

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關鍵字：

阿卡將本舖, 濕紙巾
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