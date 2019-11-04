劉詩詩產後首度復出超逼人！挑戰「液態亮片褲」真實身材全露

▲劉詩詩產後停工半年，終於在1日正式復工。（圖／翻攝自微博劉詩詩）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚4年，在今年（2019）4月迎來兒子「步步」，而後便專心停工坐月子，不過人氣不退燒，私下一旦露面也總是成為話題，1日劉詩詩終於正式復工，直接穿上超貼身的「液態亮片褲」，完美狀態火速登上微博熱搜。

▲劉詩詩產後首次公開露面，穿上香奈兒2020早春度假系列軟呢外套彰顯溫柔氣息。（圖／翻攝自微博劉詩詩）

劉詩詩升格當媽才剛滿半年，1日也是她產後首度出席公開活動，梳起氣質的中分短髮，眉宇之間散發溫柔的母愛光環，劉詩詩穿著香奈兒CHANEL 2020早春度假系列軟呢外套，搭配同色液態亮片寬褲呼應，整體造型以俐落剪裁突出，褲裝也十分貼合身型，讓劉詩詩側躺時直接露出s曲線，不但絲毫沒有產後的臃腫感，反而在搭配一抹亮麗紅唇之後，舉手投足都狀態滿分。

▲劉詩詩產後立即回到完美體態，側躺好身材藏不住。（圖／翻攝自微博劉詩詩）

劉詩詩在現場被捕捉到毫無修圖的生圖，或是工作室精修照，身型上都所差不多，肌膚近看也毫無瑕疵，也難怪在照片一曝光之後，就火速以「劉詩詩首次復工」登上微博熱搜，網友直呼，「美翻了」、「像沒生過一樣」、「狀態恢復的比產前還好。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

