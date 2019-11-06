香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價格一次收齊4款經典香

編輯／Emily 圖／翻攝自vogue.fr

香奈兒（CHANEL）的香氛產品一直是很多人的首選，有許多經典的香水系列非常受到大家的喜愛。這次香奈兒要新推出的香氛產品，並不是噴的香水，而是做成固體狀的香氛筆。比起噴灑的香水，將香膏做成筆狀，能將香味均勻塗抹在肌膚上，攜帶起來也比較方便。

香氛筆的外型就像麥克筆一樣，四支一組裝在粉紅色盒子裡，包裝超激發少女心！粉紅、淺橘等粉嫩色系超級可愛～筆狀的設計攜帶很方便，塞進鉛筆盒或亂丟包包裡都可以，不用像香水瓶一樣擔心弄壞或漏出來，要用時也不擔心噴到別人，只要在想要的身體部位塗抹上香膏即可。

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香奈兒這款香氛筆，是將他們受歡迎的香奈兒CHANCE系列淡香水改成香氛筆的形狀。因此顏色、香味和CHANCE系列一樣分成四款，分別是經典CHANCE香水，香味是茉莉花、粉紅胡椒與琥珀廣藿香，粉紅甜蜜香水是茉莉與玫瑰的花香，橙光輕舞系列是茉莉花加葡萄柚與血橙，綠色氣息系列則是茉莉加上柑橘與柚木。

香氛筆系列預計會在2020年1月9日發售，售價是75歐元（約台幣2,548元），喜歡的話到時候可要持續關注後續的消息～

這款香氛筆開賣還要等好久～先來關注今年聖誕節會有的香水系列吧！Jo Malone 推出了2019聖誕限量新香水—玫瑰與星玉蘭（Rose & Magnolia）古龍水，香味是以玫瑰花香為主，並融合稍微辛辣的黑胡椒、柔和溫暖的星玉蘭。包裝是超質感的午夜藍，並加上金色點綴，看起來猶如星空般神秘迷人。

▲聖誕限定玫瑰與星玉蘭古龍水，100ml，售價NT$5,200。（圖／翻攝自jomalone.com）

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