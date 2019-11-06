fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價格一次收齊4款經典香

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自vogue.fr

香奈兒（CHANEL）的香氛產品一直是很多人的首選，有許多經典的香水系列非常受到大家的喜愛。這次香奈兒要新推出的香氛產品，並不是噴的香水，而是做成固體狀的香氛筆。比起噴灑的香水，將香膏做成筆狀，能將香味均勻塗抹在肌膚上，攜帶起來也比較方便。

▲香奈兒香氛筆。（圖／翻攝自vogue.fr）

香氛筆的外型就像麥克筆一樣，四支一組裝在粉紅色盒子裡，包裝超激發少女心！粉紅、淺橘等粉嫩色系超級可愛～筆狀的設計攜帶很方便，塞進鉛筆盒或亂丟包包裡都可以，不用像香水瓶一樣擔心弄壞或漏出來，要用時也不擔心噴到別人，只要在想要的身體部位塗抹上香膏即可。

►女人變美秘訣

▲香奈兒香氛筆。（圖／翻攝自vogue.fr）

▲香奈兒香氛筆。（圖／翻攝自vogue.fr）

香奈兒這款香氛筆，是將他們受歡迎的香奈兒CHANCE系列淡香水改成香氛筆的形狀。因此顏色、香味和CHANCE系列一樣分成四款，分別是經典CHANCE香水，香味是茉莉花、粉紅胡椒與琥珀廣藿香，粉紅甜蜜香水是茉莉與玫瑰的花香，橙光輕舞系列是茉莉花加葡萄柚與血橙，綠色氣息系列則是茉莉加上柑橘與柚木。

▲香奈兒香氛筆。（圖／翻攝自vogue.fr）

香氛筆系列預計會在2020年1月9日發售，售價是75歐元（約台幣2,548元），喜歡的話到時候可要持續關注後續的消息～

這款香氛筆開賣還要等好久～先來關注今年聖誕節會有的香水系列吧！Jo Malone 推出了2019聖誕限量新香水—玫瑰與星玉蘭（Rose & Magnolia）古龍水，香味是以玫瑰花香為主，並融合稍微辛辣的黑胡椒、柔和溫暖的星玉蘭。包裝是超質感的午夜藍，並加上金色點綴，看起來猶如星空般神秘迷人。

▲香奈兒香氛筆。（圖／翻攝自vogue.fr）

▲聖誕限定玫瑰與星玉蘭古龍水，100ml，售價NT$5,200。（圖／翻攝自jomalone.com）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

香奈兒, 香氛筆, 香水, 香氛, 香膏, chanel
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型

裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

泫雅新MV根本流行彩妝教科書！煙燻玫瑰粉、焦糖橘　狂換6種妝容都美翻 日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3，白色竟跌出榜外 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 最保暖Converse誕生！羊毛拼接開口笑全新系列　是女孩們必收的奶茶配色 快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　 別讓細紋洩漏年齡！網友激推3款神級眼霜，現在用來得及 減肥成功前必經的4個階段　「最關鍵時期」撐過3個月才不易復胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面