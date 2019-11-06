本季最熱賣TOP 3包款出爐　「5cm迷你包」打敗LV、Gucci

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每一季度為了找到世上最炙手可熱的單品，知名時尚平台Lyst都會透過公式來彙整出最熱賣的單品。在Q3季度中，Lyst公布了女性商品的TOP 10，其中，這份榜單也間接點出最夯的包款，而Louis Vuitton（LV）、Gucci等大家熟知的品牌都沒有入榜，因此下方就一起來看看，能夠進入榜單的包款有哪些吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Lyst（@lyst）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 上午 10:00 張貼

第1名：Jacquemus Le Chiquito迷你包

▲Jacquemus Le Chiquito迷你包，售價為美金516元（約台幣15,480元）。（圖／翻攝自Jacquemus）

Jacquemus為法國的新興品牌，由時裝設計師西蒙波特雅克慕斯（Simon Porte Jacquemus）創立。只有口袋大小的Le Chiquito，再次成為女性最熱賣的包款之一，並且於上個季度Le Chiquito每月的搜尋次數均超過12,500次，因此成為Lyst Q3季度最熱賣的包款第1名。

第2名：Prada黑色尼龍小包

▲Prada黑色尼龍小包，售價為人民幣3,550元（約台幣15,600元）。（圖／翻攝自Prada）

Prada的黑色尼龍包於近幾季大放異彩，並且時常出現在各大明星與街拍的照片中，而這款黑色尼龍小包不僅具備Prada的經典特色，更是使用了金色調的拉鍊與Logo，使得整體充滿復古的氛圍。

第3名：Paco Rabanne 1969肩包

▲Prada黑色尼龍小包，售價為美金1,450元（約台幣43,500元）。（圖／翻攝自Paco Rabanne）

創立於1966年的Paco Rabanne是一個大家較不熟悉的品牌，該品牌最著名的特色就是使用金屬、紙張、塑料等非常規的材料去製作時裝，其中，這款Paco Rabanne 1969肩包便是運用大面積的金屬飾片串聯而成。此外，因受到包款的影響，該品牌的全球搜尋量比去年同期增長了31％。

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