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太空虛靠5大「無負擔零嘴」填滿！日本杏仁魚乾正夯、鱈魚起司條必須囤

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編輯／Ann

天冷嘴巴寂寞，這時候最需要的就是一口接一口的零嘴來療癒身心，不過健康還是首要關鍵，以下就公開超夯「無負擔零食」，吃這些不用擔心長肉，營養價值滿分，還能填滿辦公室空虛的抽屜！

# 日本學校團膳專用杏仁小魚乾
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▲Her 瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲Her瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲Fujisawa學校團膳專用杏仁小魚乾7g x 40包，原價800元，特價568元。點我購買

杏仁小魚乾絕對是老少皆宜的一款小零嘴，不僅含有豐富的鈣質與維生素D等多種營養成分，還能當成下飯菜配角，在日本早已闖出知名度的Fujisawa學校團膳專用杏仁小魚乾，日本媽媽在學校和家裡都會準備給小孩子，健康價值毫無疑慮，現在貼心分裝成7g一小包，可以大口吃起來。

# 一榮鱈魚起司條

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▲Her零嘴。（圖／品牌提供）

▲一榮鱈魚起司條（7g/條） x30條，原價420元，特價388元。點我購買

喜歡奶香的大家，不能錯過同樣來自日本的一榮鱈魚起司條，以口感鮮嫩的魚肉融入順滑奶酪起司中，一口咬下，吃得到濃郁起司與層次分明的魚肉相互交疊的口味，營養價值高之外，分裝成每條獨立包裝，超適合下午來一口。

# 陽光綜合堅果

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▲Her 瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲有幾園陽光綜合堅果（70g/包）*5，原價600元，特價468元。點我購買

有幾園陽光綜合堅果特別的地方在於採用直火紅外線低溫烘焙，溫度控制在120℃，堅果豆類中的油脂類不會產生劣變，口感與與市面一般油榨或滾筒式烘烤方式不同，綜合果仁含有果乾搭配青仁黑豆，所以一口咬下，吃得到黑豆的爽脆，以及果乾酸甜滋味，養身零嘴絕對少不了它。

# 輕焙腰果

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▲Her 瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲有幾園輕焙腰果（50g/包）*5，原價600元，特價468元。點我購買

腰果營養價值極高，含有大量不飽和脂肪酸及20%蛋白，有幾園輕焙腰果非油榨製成，即便正在減肥，也能當成小零嘴犒賞自己，再加上低溫烘焙法保留住好的成分，超級無負擔。

# 蔓越莓全果粒果乾

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▲Her 瘋狂購物節。（圖／公關照）

▲北美陽光蔓越莓全果粒果乾（80g/包）*6，原價550元，特價388元。點我購買

蔓越莓汁降低低密度膽固醇及三酸甘油酯，特別適合女性食用，北美陽光蔓越莓全果粒果乾採用未榨汁新鮮蔓越莓果製成，吃下去還保存著蔓越莓香Q的口感，不甜不膩好入口。
 

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養身, 零嘴, 健康, 工作, 團購, 辦公室, 零食, 瘦身, 低卡, Her
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