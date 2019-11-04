曾之喬「小紫帽」超俏皮　網讚：史上最漂亮女生

▲曾之喬先前到米蘭時裝周時，其中一套街拍穿搭就是BALLY。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

曾之喬（喬喬）先前飛米蘭時裝周，天天都在街頭嘗試不同風格的街拍，女神風、性感風、文青風全都難不倒她，其中一套瑞士品牌BALLY的「小紫帽」穿搭，更是把她可愛小姐姐那面召喚出來。她穿著紫色風衣外套配個小短靴，俏皮地在街上漫步，狀態激可愛。

喬喬PO出美照時，粉絲們點評「史上最漂亮的女生」、「連想到哈利波特的斗篷及阿拉丁魔毯」，漂亮、美、可愛是最主要關鍵字。完美呈現百年品牌BALLY近年改頭換面後，企圖想呈現的年輕形象，在喬喬的演繹之下，BALLY連少女風都能打。

▲曾之喬穿BALLY紫色斗篷，模樣超可愛。（圖／品牌提供）



BALLY此前退出台灣市場6年，終於在今年（2019）9月起正式重返台灣市場，接連在台中新光三越中港店、台北板橋大遠百展店，迅速在北、中、南快速拓點。

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瑞士品牌BALLY退出台灣市場6年，終於在今年（2019）9月起正式重返台灣市場，接連在台中新光三越中港店、台北板橋大遠百展店，迅速重新打入北、中部商圈。拿下代理權的美之心也預告，一年內南進，並於2020下半年在信義區開幕旗艦店。

▲BALLY自9月起正式重回台灣，接連在台中、台北展店。（圖／品牌提供）

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