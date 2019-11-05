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快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　

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編輯／Duke

知名連鎖店麥當勞推出的快樂兒童餐是許多人的童年回憶，因為除了食物以外，還會附贈玩具給小朋友，但近年麥當勞的行銷模式改變，使得經典玩具消失於快樂兒童餐中，不過，最近麥當勞為了歡慶快樂兒童餐推出40年，便宣布將讓經典玩具回歸，不知道各位曾經擁有哪幾款呢？

時光匆匆，快樂兒童餐自推出以來已經過了40年，這次麥當勞選擇讓經典玩具回歸，目的就是要挑起大家的回憶。然而，此次將要回歸的玩具一共17款，從最早1988年的Cowboy McNugget、Fireman McNugget、Mail Carrier McNugget到2013年的Hello Kitty都有，想必會再次掀起民眾熱烈搶購的風潮。

▲麥當勞經典玩具回歸。（圖／翻攝自麥當勞Youtube）

▲共有17款可供選擇。（圖／翻攝自麥當勞Youtube）

麥當勞將於11／7到11／11的期間，在全球90個國家或地區為快樂兒童餐提供經典玩具，有興趣收藏的朋友，都可以在活動期間點購快樂兒童餐以獲得玩具喔！

此外，麥當勞為了造福吃素的群眾，日前攜手洛杉磯肉類替代品製造公司Beyond Meat，推出了以植物為原料的素食漢堡，並且除了素食肉品外，漢堡內還會搭配麥當勞經典的生菜、番茄以及起司，不過，目前僅提供加拿大的28間店販售，而售價則為美金4.9元（約台幣150元）。

▲麥當勞素食漢堡。（圖／翻攝自麥當勞）

▲麥當勞攜手Beyond Meat推出的素食漢堡。（圖／翻攝自麥當勞）

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關鍵字：

麥當勞, 快樂兒童餐, 經典玩具, CowboyMcNugget, HelloKitty, 洛杉磯, BeyondMeat, 素食漢堡
fashion.net

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