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香奈兒COCO CRUSH窄版手環開口式設計　輕盈又時髦

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▲▼CHAENL香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH開放式窄版手環，18K金款139,000元，18K Beige米色金144,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）自2015年推出以菱格紋圖騰為靈感的COCO CRUSH系列，深入女性的日常穿搭，不斷推出新款式為多層次配搭提供新鮮選擇。近期再推4款新手環，分別為18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的開放式窄版手環，單戴或疊戴都出色。

▲▼CHAENL香奈兒 。（圖／公關照）

▲木村光希參觀寶格麗皮件工坊時，層疊佩戴多個寶格麗手環。（圖／翻攝koki IG）

窄版手環近期相當風行，寶格麗（BVLGARI）、De Beers等品牌均有窄版設計能與既有款式搭配，寶格麗品牌大使木村光希（Kōki），日前到義大利參觀品牌皮件工坊時，即秀一手混搭功力，戴上多個窄版的手環，年輕時髦。

▲▼CHAENL香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH 開放式窄版手環鑲嵌2顆明亮式切割鑽石（上），178,000元。

COCO CRUSH系列4款開放式窄版手環，開放式的設計佩戴起來更輕盈舒適，也能與香奈兒既有的手環玩混搭，創造更有分量的視覺效果；同系列還新增混搭18K Beige米色金、白金鑲鑽的指間戒及銬式耳骨環，單一與對稱的乖乖牌out，自由組合才是王道。

▲▼CHAENL香奈兒 。（圖／公關照）▲▼CHAENL香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH銬式耳骨環（右）92,000元，18K Beige米色金鑲嵌鑽石耳環157,000元。

▲▼CHAENL香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒結合18K金與白金的COCO CRUSH指間戒，鑲嵌18顆鑽石，210,000元。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, BVLGARI, 寶格麗
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