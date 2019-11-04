禾浩辰搭「台版朴敘俊」比帥　法國鱷魚LACOSTE神助攻　

記者張妤瑄／台北報導

「法國鱷魚」LACOSTE迎來86年來首位女性創意總監Louise Trotter，2019秋冬是她上任後操刀的首季作品，也是品牌首度對外開賣秀款，台灣選在複合式精品店ARTIFACTS獨賣。今（11／4）舉辦開賣記者會，品牌邀來禾浩辰（布魯斯）、施柏宇兩名小鮮肉站台，兩人搶先穿上新一季秀款比潮。

▲禾浩辰、施柏宇一起為LACOSTE站台比帥。（圖／品牌提供）



禾浩辰穿駝色Oversize針織領POLO衫搭配同色系寬褲，他透露很喜歡這系列寬鬆版型的剪裁，大讚：「這種設計不分男女，買回家可以共穿也很方便。」最想和誰一起穿？先打趣說可以和身旁的施柏宇互換，接著表示內心率先浮現「媽媽」或是「妹妹」。

▲禾浩辰推身上那件寬版的秀款羊毛混紡POLO上衣（NT$ 28,900）購入還能男女共穿。（圖／品牌提供）



搶先逛首度販售的LACOSTE秀款系列，最喜歡什麼單品？禾浩辰對腳上那雙白色球鞋讚不絕口，表示：「以往大家對它們網球鞋的風格印象深刻，但這雙就是白色球鞋，很軟很好穿。」服裝則相中了秋冬設計師致敬經典、重新翻玩的流蘇鱷魚裝飾針織背心，他認為改造後的胸前流蘇鱷魚特別可愛。

▲禾浩辰最喜歡的單品就是腳上的白球鞋，售價NT$3,780元。（圖／品牌提供）



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有「台版朴敘俊」之稱的施柏宇，身著海軍藍色系的背心斗篷與寬褲現身，透露最愛的就是身上的寬褲，「因為我衣櫃裡的寬褲都偏日版，都是比較軟料的材質，但它的材質是厚的，穿起來很挺很好看。」

▲施柏宇身上最搶眼的配件當屬鱷魚造型綴飾掛飾，售價NT$ 2,200元。（圖／品牌提供）



新任創意總監Louise Trotter上任後首季，藉由布料、色調碰撞、顯眼的LOGO展現新風格，雖然保留原本的中性色彩與網球裝元素，但加入更多幾何、拼接與俐落線條，打造當代運動街頭風格。

▲LACOSTE從2019秋冬開始開賣秀款設計，首季在台與ARTIFACTS合作獨家販售。（圖／品牌提供）



在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 4 日 上午 12:17 張貼

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