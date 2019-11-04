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許瑋甯「過敏凍傷妝」臉頰一片紅配小丑鼻　網讚爆：高級臉

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▲▼許瑋甯VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲許瑋甯穿香奈兒搭配「過敏凍傷妝」登封。（圖／VOGUE提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

許瑋甯最近將生活放慢腳步，回到校園內念碩士學位，久未有新作品，讓想念她的粉絲只能先從時尚大片過過癮，最近她受邀擔任時尚雜誌11月號封面人物，頂著「過敏凍傷妝」配上「羊毛捲」洋娃娃髮型，讓大陸網友一片讚聲，認證「高級臉」。

▲▼許瑋甯VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲許瑋甯「過敏凍傷妝」臉上一片紅通通，還搭配「小丑鼻」，但仍讓大陸網友一片讚賞，直喊「高級臉」。

臉頰上一片紅通通，甚至連鼻頭一片泛紅，但許瑋甯就是有辦法把這誇張的妝容詮釋到位，穿著香奈兒（CHANEL）削肩禮服、頭戴潛水鏡登上《VOGUE》封面，鎖骨旁停著一隻螳螂，帶點奇幻風格的畫面，在她的詮釋下一切都合理到不行。在仙女的臉孔上，「過敏凍傷妝」依舊是攔不住的美。

▲▼許瑋甯VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲許瑋甯著香奈兒軍綠色帆布金扣長版風衣搭配Coco Crush系列戒指與Mykita眼鏡。

許瑋甯透露去年（2018）因為意外一次軋了兩部戲，於是體重下降到44公斤，原先就已相當骨感的她又更骨感了，這回穿著長版西裝外套拍攝時尚大片，「鉛筆美腿」也被注意到，晉身演藝圈腿精行列。

▲▼許瑋甯VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲許瑋甯穿長版西裝外套露出美腿，也成了此次登封焦點之一。

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演技越來越精湛的許瑋甯，在時尚大片的表現也越來越有張力，此次奇幻風格的主題，透過強烈的妝髮造型，搭配稍怪誕的畫面呈現，效果十足。舉例來說，她趴在地，用「羊毛捲髮」綁住墨藍色氣球，又或者頂著「珍珠眼淚妝」，頭頂抓著一隻假手入鏡，戲劇性強烈的畫面，讓這組時尚大片宛如一場場獨幕劇般精彩。

▲▼許瑋甯VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲▼許瑋甯VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲許瑋甯這組新的時尚大片，奇幻風格的視覺營造，張力十足。

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關鍵字：

許瑋甯, CHANEL, 香奈兒, 過敏曬傷妝, 凍傷妝, 時尚穿搭, 時尚大片, VOGUE
fashion.net

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