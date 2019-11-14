長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

俗話說得好，「每個男人心中都有個長不大的小男孩」，相信大家都曾被幼稚的另一半氣到半死，越熟悉越是能夠感受他們私下調皮搗蛋的一面，現在就公開超幼稚星座男Top 3 ！看看你的他上榜了沒？

Top 3 射手座

射手座是一個內外反差很大的星座，在還沒認識他之前，可能會被他們刻意詮釋出來的表面功夫唬住，不過深交之後才發現，原來是紙老虎，回到家裡或是女友面前，就開始各種撒嬌以及討抱抱，而且毫無面子尊嚴，就是盡情做一個大男孩。

Top 2 牡羊座

牡羊座的成熟是留給外人的，他們看似火爆浪子，只要點燃了導火線就一發不可收拾，其實大錯特錯，牡羊的情緒來得快去得也快，並且天生樂觀的個性，讓他們覺得這個世界上沒有什麼事情過不去，所以哪怕遇到了挫折，出去吃一頓抒發一下，就像沒發生過，而且牡羊座相當好哄，跟他們相處就像孩子一樣準沒錯。

Top 1 天蠍座

天蠍的幼稚來源於細膩的心思，他們洞察力非常敏銳，所以看到了什麼都會思考許久，或許沒有說出口，但是不代表他們不在意，而且會時常像小孩子一樣生悶氣，等到忍無可忍時才一次爆發，這樣的幼稚行徑往往讓周圍的人感到惱火，或許在感情中，越是幼稚的天蠍才越是用情至深。

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