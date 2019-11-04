「埃及豔后口紅」轉開刻滿圖騰！大英博物館聯名款　包裝也美到驚人

編輯／Emily 圖／翻攝自item.yhd.com、TWITTER@SHPSHPQ

買唇膏除了色要美，包裝好看也很能激發購買慾。最近美妝品牌ZEESEA聯合超有名的大英博物館，推出了一系列美妝產品，包裝全走古埃及風。其中一款口紅更是美到不行～唇膏上面竟然印滿小小的古埃及圖騰！精美的圖案看了都快捨不得用了，真想好好收藏這系列，體驗一下當埃及艷后的感覺～

大英博物館的收藏品中有許多古埃及文物，這系列聯名美妝便以埃及風做為設計主題，整體的包裝以黑色、金色為基底，加上古埃及圖騰與許多具代表性的圖案。

其中這款埃及艷后口紅，是以埃及豔后為靈感，因為她可是歷史紀錄上的第一個口紅控，外觀包裝有5種款式，都是埃及風圖案，唇膏本身還雕刻上精細的古埃及圖騰。

這款口紅並不只有包裝美，最重要的顏色也很好看。它一共有10個色號，從偏棕的奶茶色到超流行的爛番茄色都有，不怕挑不到喜歡的～口紅質地保濕滋潤，塗起來顯色不怕乾！

除了口紅還有推出粉餅，粉盒包裝以黑色為底，印上金色的埃及艷后頭像，看起來貴氣又神祕！有三款色號，可挑選適合自己皮膚的顏色，裡面有控油微粒，可吸走多餘油脂，塗起來乾爽不易脫妝，讓你的妝容美到像埃及女神！

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