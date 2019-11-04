fb ig video ETtoday search mobile

「埃及豔后口紅」轉開刻滿圖騰！大英博物館聯名款　包裝也美到驚人

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自item.yhd.com、TWITTER@SHPSHPQ

買唇膏除了色要美，包裝好看也很能激發購買慾。最近美妝品牌ZEESEA聯合超有名的大英博物館，推出了一系列美妝產品，包裝全走古埃及風。其中一款口紅更是美到不行～唇膏上面竟然印滿小小的古埃及圖騰！精美的圖案看了都快捨不得用了，真想好好收藏這系列，體驗一下當埃及艷后的感覺～

▲大英博物館聯名 。（圖／翻攝推特@SHPSHPQ）

大英博物館的收藏品中有許多古埃及文物，這系列聯名美妝便以埃及風做為設計主題，整體的包裝以黑色、金色為基底，加上古埃及圖騰與許多具代表性的圖案。

▲大英博物館唇膏。（圖／翻攝自item.yhd.com）

其中這款埃及艷后口紅，是以埃及豔后為靈感，因為她可是歷史紀錄上的第一個口紅控，外觀包裝有5種款式，都是埃及風圖案，唇膏本身還雕刻上精細的古埃及圖騰。

▲大英博物館唇膏。（圖／翻攝自item.yhd.com）

▲大英博物館唇膏。（圖／翻攝自item.yhd.com）

這款口紅並不只有包裝美，最重要的顏色也很好看。它一共有10個色號，從偏棕的奶茶色到超流行的爛番茄色都有，不怕挑不到喜歡的～口紅質地保濕滋潤，塗起來顯色不怕乾！

▲大英博物館唇膏。（圖／翻攝自item.yhd.com）

除了口紅還有推出粉餅，粉盒包裝以黑色為底，印上金色的埃及艷后頭像，看起來貴氣又神祕！有三款色號，可挑選適合自己皮膚的顏色，裡面有控油微粒，可吸走多餘油脂，塗起來乾爽不易脫妝，讓你的妝容美到像埃及女神！

▲大英博物館唇膏。（圖／翻攝自item.yhd.com）

▲大英博物館唇膏。（圖／翻攝自item.yhd.com）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

埃及, 唇膏, 大英博物館, 埃及艷后, 粉餅, 口紅
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰 喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到 住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久 日本超商限定「角落生物聖誕樹」！水晶球掛飾、發亮公仔萌到被融化 面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面