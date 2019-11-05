吃飽就餓其實不是貪吃！營養師：5個生活習慣讓胃變無底洞

▲時常沒來由的飢餓感襲來，不妨檢視一下平常生活習慣！（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

編輯 / Lily

隨著氣溫驟降，食慾也跟著大開，明明剛才吃飽了，但沒一會兒肚子又覺得餓，胃就像個無底洞，難怪怎麼減肥都沒用。除了自己的意志力薄弱，營養師分享原來以下5個生活習慣，會讓你容易出現飢餓感。

1.睡眠不足

美國營養師指出睡眠不足會讓你容易感到飢餓。當晚上睡眠不足5小時，體內抑制食慾的瘦體素會下降，會對大腦發出飢餓訊息的飢餓素上升，導致你一直想吃東西。

2.喝酒過度

營養師指出，酒精也容易對大腦發出「我很餓」的訊息，即便已經吃飽，只要幾杯黃湯下肚又讓人覺得很想吃東西，想要減重的人要少碰酒精，除了會增加食慾外，有的酒類其實熱量很高，必須要留意。

3.喝水不足

有時候毫無來由的食慾，可能是因為身體脫水所致，也就是喝水量不足。營養師建議，下次遇到類似情況，可以先喝2杯水並等待15分鐘觀察看看，就知道是真餓還是假性飢餓了。

4.沒吃早餐

很多人都說早餐很重要，因為早餐決定了一整天飲食的節奏，如果沒吃早餐很容易累積飢餓感，餓太久的結果就是食慾大開，更容易出現大吃大喝的狀況。

5.壓力太大

很多人排除壓力，就靠大吃來紓解情緒，這件事情其實有科學根據，原來壓力會使體內的皮質醇上升，當數值上升有機會會刺激食慾，這也就是為何煩燥時候容易管不住自己的嘴。

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