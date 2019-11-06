Virgil Abloh親自操刀的LV球鞋新色報到　將在9大城市限定販售

編輯／Duke

自從Virgil Abloh成為Louis Vuitton（LV）男裝藝術總監後，他就一直以獨到的設計天份領導著Louis Vuitton的男裝部門，並陸續帶來首個男裝飾品以及2020春夏系列。而近日在南韓揭露的全新408 Trainer鞋款後， Virgil Abloh更宣布該鞋款將推出9款不同的顏色，並且發售模式採區域限定。

▲全新的Louis Vuitton 408 Trainer鞋款，將採取區域限定的發售模式。（圖／翻攝自Twitter@virgilablo）

根據Virgil Abloh於Twitter發布的消息，此次的Louis Vuitton 408 Trainer鞋款，將採取區域限定的發售模式，並且除了首爾配色已於10／31發售外，芝加哥、紐約、倫敦、巴黎、米蘭、杜拜、上海以及東京皆會陸續登場。而鞋款設計的部分，每雙鞋皆採用106個單獨元件組成且縫製時間長達6個小時，其餘細節還有側面的手寫Louis Vuitton標誌以及代表Louis Vuitton創立日期的「408」字樣。

▲每雙鞋皆採用106個單獨元件組成且縫製時間長達6個小時。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

►時尚，從保養做起

然而，不同區域都會有細節上的微調，像是紐約以深藍色為主，而Virgil Abloh的故鄉芝加哥則採用亮橘色作為主調，有興趣的朋友都可以藉由IG爆料帳號@dlouisvdotcom的貼文得知相關的鞋款細節喔！

▲不同區域都會有細節上的微調。（圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom）

全新Louis Vuitton 408 Trainer區域限定，除了已經發售的首爾之外，將於11／25率先登場的為紐約配色，接著則是於12／4發售的芝加哥、倫敦、巴黎、米蘭、杜拜、上海以及東京配色，而8雙區域限定鞋款預計將在當地的Louis Vuitton官網以及指定專賣店上架，定價為美金1,480元（約台幣44,400元）。

此外，雖然Virgil Abloh於今年Q2至Q3季度期間，因健康因素告假一段期間，但他所主理的品牌Off-White，近日透過時尚平台Lyst發布的全球熱門品牌排行榜，仍然順利拿下今年Q3季度的冠軍寶座，由此可見Off-White當前的魅力有多麼巨大。

▲Off-White拿下Lyst全球熱門品牌排行榜的第一名。（圖／翻攝自IG@off____white）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App