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裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型

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▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

自2016 年安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）戲劇性宣布離婚後，就久久沒有新作推出，終於等到裘莉這個月帶著《黑魔女2》（Maleficent: Mistress of Evil）強勢回歸，片中她一連換了好幾種暗黑造型，但無論是什麼 LOOK 都美出了新高點，連女人都被她的魅力迷倒！

出道前的安潔莉娜裘莉從小就因為爸爸是知名男星強沃特（Jon Voight）而成鎂光燈焦點，後來踏上演藝之路，因為作風大膽、忠於自我、以及火辣的形象而成為一代女神，更曾當選百大性感女星排行榜第一名。回顧裘莉 20 多年的紅地毯造型，隨著歲月的磨練，她從過往的大膽、性感，轉換至近幾年的優雅、內斂，但色彩上離不開黑、白或裸色等中性經典色調，而且熱愛簡約的線條設計，散發出永不過時的時尚感。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

在《黑魔女2》片中，安潔莉娜裘莉在魔域中、到王子城堡作客、以及準備與人類大戰時都有不同的造型變化，特別是一身黑袍的誇張領口設計更是充滿巧思，看電影的時候千萬要用心注意！

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

趁著《黑魔女2》上映，柯夢波丹就帶著大家回顧「一代性感女神」歷年來紅毯上最火辣、性感的經典造型！

2018

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

安潔莉娜裘莉睽違三年回歸大螢幕，出席《黑魔女2》在全球各地的首映會紅毯，分別換了五套性感造型，像是最近出席倫敦首映會，她以一身絕美白色 Ralph & Russo 禮服亮相，鑲著金邊以及銀色亮片繡珠的細膩設計，整個人看起來大氣又優雅，氣勢驚人！

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

這套禮服完美襯托出裘莉的一代女神氣場，美到讓人無法移開視線！

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

在羅馬的首映會上，安潔莉娜裘莉以一身 Versace 黑色露肩晚禮服登場驚豔全場，纖細的腰身完全看不出來是三個孩子的媽，更不用說她已經 44 歲了！身材保持超好、超辣啊～～～

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

同樣是在羅馬的首映活動，裘莉難得換上了 Givenchy 的紫色粉彩的洋裝搭配黑色長褲，整個人氣色看起來超好！不規則的剪裁讓她彷彿花朵般綻放，看起來美極了

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉在出席日本的首映會穿上了這套 Ralph & Russo 的銀色流蘇禮服，胸前的交叉設計流露出剛剛好的優雅性感，一舉一動都散發出女神光采。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

在美國首映會上，裘莉身穿愛牌 Versace 的黑色亮片斜肩禮服，腰部用了一隻水鑽蠍子做裝飾，突顯她在片中的反派性格，整個人美艷又優雅，簡直就是黑魔女化身！

1997

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉年輕時真的太美！她在 1997 年出席電影《風雲傳奇》紅毯穿著一身超低胸平口洋裝，還帶點鄰家女孩的青澀感卻已經渾身散發性感吸引力。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

當年只有 22 歲的裘莉身穿金色 Randolph Drake 長禮服，刻意露出的閃鑽 bra top，加上往後梳的俐落短髮帶出她最迷人的中性性感魅力。

1999

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉出席「美國演員工會獎」身穿全白低胸貼身禮服，簡潔的線條襯托出她的完美身型。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉以一身超火辣的 Randolph Duke 閃亮水鑽低胸禮服出席第 56 屆金球獎，禮服讓她一身健康小麥膚色更亮麗誘人，一出場就成為全場最注目的焦點。

2001

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉再次穿上愛牌 Versace 出席第 58 屆金球獎頒獎典禮，緞面的反光材質以及凹凸有致的合身剪裁，讓她彷彿性感尤物般散發迷人丰采。

2003

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉出席主演電影《戰火情人》首映會，穿著一身粉綠色緞面性感禮服，散發出優雅又隨性的女人味。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉的成名作《古墓奇兵：風起雲湧》在倫敦舉行的首映會上，她穿上深 V 剪裁黑色禮服，展現女強人的霸氣與性感。

2004

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

白色禮服很易淪落成婚紗一樣，部過這套 Marc Bouwer 長禮服流利的線條及簡約的設計提升了裘莉的清麗氣質，上身的深 V 露背細節更是向瑪麗蓮夢露的經典造型致敬。

2005

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

說 Versace 是裘莉最愛的品牌也不為過，品牌狂野、性感、張狂的風格與裘莉的性格及形象很接近，她不但曾多次穿著它的設計出席紅地毯，甚至與布萊德彼特（Brad Pitt）結婚當天穿上的婚紗，也是由 Atelier Versace 設計師 Luigi Massi 所打造。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉在出席電影《史密斯任務》的首映這樣穿，難怪小布會被她電慘！

2007

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉出席《無畏之心》首映會穿上這套簡約黑色洋裝，讓她原本就纖細的身材變得更瘦了！胸口的低胸設計依然性感吸睛。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉出席坎城影展難得以鮮豔的顏色造型現身，一身 Ungaro 鮮黃色禮服襯托出她的好氣色，隨性散落的髮絲更充滿了嫵媚女人味。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

這段套剪裁簡單的細肩帶洋裝卻讓裘莉的好身材一覽無遺！彷彿合身訂做的腰線、讓她的身材更加凹凸有致，勾勒出葫蘆身型。

2008

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉鮮有的彩色造型，身穿 Max Azria 綠色禮服的她此時正懷著雙胞胎 Knox 與 Vivienne，高腰線剪裁修飾了身型比例，簡約優雅的設計含蓄低調。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

沒有人比裘莉更能駕馭皮革禮服了！裘莉這一身 Michael Kors 皮革雞尾酒洋裝突顯了她中性的帥氣，又不失女人味的性感魅力。

2009

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裸色的 Versace 雪紡紗禮服乍看相當普通，但其實近乎透膚的薄紗，加上極緻的開高衩設計及垂墜性的布料，造就了一如希臘女神的風格。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉出席第 81 屆奧斯卡頒獎典禮身穿 Elie Saab 黑色垂墜禮服。

2010

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

再一次裘莉穿上她的愛牌，Atelier Versace 所設計的兩件式禮服，上身是馬甲式水鑽，下身則是黑色絨布裙擺，材質的衝突感讓她顯得更迷人優雅。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

難得穿上短洋裝的裘莉為了出席電影《特務間諜》巴黎首映，一身銀白色亮片雞尾酒禮服顯得活潑又充滿新鮮感，搭配隨興紮起的髮型，就像巴黎女人一般的隨興優雅。

2011

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

原本就夠辣的裘莉穿上火紅色根本就是來放火！這一身大紅色 Atelier Versace 洋裝貼身低胸的俐落剪裁，配上裘莉的熱豔紅唇，散發了一份慵懶式的性感。

2012

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

說到裘莉的經典造型又怎麼能少了這套 2012 年於奧斯卡獎上穿的這套黑色 Atelier Versace 開高衩晚禮服！當時可是攻占各大媒體版面！紅毯上她霸氣伸出修長美腿，從此得到「黃金右腳」封號，更被網民瘋狂惡搞。

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉再次化身希臘女神，一身 Jenny Packham 黑色禮服，胸前的垂墜裝飾從惹火的性感女神脫變成優雅睿智的女性典範。

2014

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

《黑魔后》第一集上映的首映會，裘莉為了配合《黑魔后》角色的造型，穿上這套 Versace 黑色皮革長禮服，個性中突顯霸氣，同樣讓人印象深刻！

2018

▲裘莉 。（圖／柯夢波丹提供）

裘莉難得走花俏路線，這套 Ralph & Russo 白色禮服胸前的羽毛裝飾襯托她的雪白肌膚美極了！

現在再回顧裘莉過去的造型感覺絲毫不退流行，從出道以來一直都是好萊塢高衣 Q 代表女星的她，這次演出《黑魔女2》片中即使一身黑，卻依然美出了新高度，粉絲們千萬不能錯過！

文／柯夢波丹　圖／GETTY IMAGES、黑魔女2

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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