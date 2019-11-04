再生氣也不會惡言相向的3大星座　天秤顧形象、摩羯不想浪費時間

編輯／Molly 圖／翻攝unsplah、pexels

感情再好的情侶、朋友或家人，在相處過程中難免會有矛盾與摩擦，當處於發怒狀態下，很多人都會控制不住脾氣惡言相向，說出一些不好聽的氣話，傷害彼此感情，但以下3個星座卻是相反，就算再生氣也會維持寬容心態，絕不會說出狠話，只想理性解決爭執。

雙魚座



天性純真又善良的雙魚座，對人都很溫柔有理，性格上也非常會體貼別人，是極具有同情心的星座，很願意捨己為人，也因此對人的包容力很強，也很善解人意，不管是朋友或陌生人，他們都會保持著親和、大方的態度，不會因人而異。所以當別人激怒他們的時候，雙魚也會考慮對對方的感受，而盡量克制自己的情緒，不用破口大罵或難聽話來讓別人難堪。

天秤座

喜歡維持和平和諧狀態是天秤座最顯見的特性之一，對任何人都很親切熱情，平易近人，也因此天秤座總是很受周遭人歡迎，有很好的人緣。不喜歡爭執的他們，遇到與別人不愉快的時候，也會控制自己內心情緒，寧願悶在心裡，也不願正面衝突、主動向別人發火，一方面是他們天性很理性，能節制感情，一方面也是為了能保持優雅，所以即使再不開心，天秤也不願意因為一點小事與人斤斤計較，更不願拋棄形象與人大吵對罵。

摩羯座

摩羯座向來給人一板一眼又性情冷淡的印象，但其實他們內心暗藏著熱情和溫柔，只是他們不會把時間和精力放在社交上。若是與人產生了衝突，比起花時間惡言相向發洩內心的不滿，對於追求實際面的摩羯來說，更傾向於能儘快把問題處理好，所以他們會想辦法讓自己冷靜下來，更會主動打破僵局，心平氣和地和對方溝通。

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