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今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉

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又到了年底這個充滿感謝和祝福的時節！日本東京每年一到年末，就會有許多「冬季限定燈海」吸引大批民眾朝聖！不僅是超熱門約會聖地，更讓人感受滿滿的聖誕節氣，超壯觀的燈海甚至還有不同主題，像最有人氣的東京汐留Caretta 冬季點燈13年來打出口碑，前幾年甚至開始以迪士尼經典公主動畫作為主題，超夢幻氛圍讓人瘋狂！而2019年汐留Caretta宣布以熱門改編真人電影《阿拉丁》為主題，神秘色彩加上經典配樂帶領大家歡慶年尾！

關於東京三大浪漫點燈之一「汐留Caretta」

去年汐留Caretta 冬季點燈主題是《冰雪奇緣》和《魔髮奇緣》，前幾年還有《美女與野獸》，直接把點燈現場變成華麗電影場景，每一年都能吸引大約50萬人前往拜訪，甚至不少遊客特地飛到日本朝聖！

2019汐留Caretta冬季點燈

▲冬季點燈。（圖／翻攝自汐留CARETTA）

 
今年《阿拉丁》改編真人電影在全球大受好評，因此被選為冬季點燈的主題。會場除了會播放〈A Whole New World〉之外，還有電影裡茉莉公主的自唱曲〈Speechless〉，而整個冬季點燈色調為深藍色，每15分鐘會上演一次燈光秀，視覺聽覺雙重享受會讓人內心澎湃呀！

▲冬季點燈。（圖／翻攝自汐留CARETTA）

是不是想起了電影裡的浪漫場景呀～

▲冬季點燈。（圖／翻攝自汐留CARETTA）

除了浪漫點燈之外⋯⋯

除了點燈儀式之外，汐留Caretta 現場也會展出「Caretta Illimination 2019 ～魔法的洞窟～」，不只有電影裡的戲服，還有超大型魔毯拍照裝置，快和另一半來當一下阿拉丁＆茉莉公主！甚至在某個角落還會有神燈，簡直是把整個電影場景都搬過來呀！

▲冬季點燈。（圖／翻攝自汐留CARETTA）

今年底有排好休假計畫嗎？如果到東京一定要來朝聖冬季點燈，絕對讓人超震撼！目前日期確定在2019年11月14日（四）至2020年2月14日（五），2019年1月1日、1月2日不開放點燈。詳細的點燈內容目前還沒公佈，等待進一步消息囉！

▲冬季點燈。（圖／翻攝自汐留CARETTA）

【東京汐留Caretta 冬季點燈】

地點：東京都港区東新橋1-8-2 Caretta Shiodome B2F Caretta Plaza

開放日期：
2019年11月14日（四）至2020年2月14日（五）17:00-23:00
2019年1月1日、1月2日不開放

文／柯夢波丹　圖／汐留CARETTA、IMDB

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2019「新北耶誕城」終於要點燈！不想擠破頭去拍照，絕對要鎖定網美必拍最新9大景點～做好筆記直接先衝這裡就對了！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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