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《冰雪奇緣2》親子聯名好勸敗！仙氣透明鞋激似Off-White　雪寶童鞋超Q

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編輯／Emily　圖／翻攝自converse.com、IG@converse

離迪士尼《冰雪奇緣2》電影上映的日期越來越近，許多品牌紛紛推出與電影合作的聯名商品。Converse這次就和迪士尼合作，推出冰雪奇緣的聯名帆布鞋，有兩雙大人的鞋款和一系列童鞋。鞋子除了有印電影角色圖案，還出了一款透明材質的帆布鞋，造型很有設計～穿起來不會太幼稚，卻依然保有冰雪奇緣的夢幻感！

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

Converse推出的冰雪奇緣聯名系列中有兩雙成人鞋，其中一款是將他們經典的Chuck 70鞋款進行設計。這款鞋整雙都是白色，鞋底有潑漆設計，鞋身使用透明的網布材質，若隱若現的效果看起來特別仙氣～可以搭配漂亮的襪子，穿出不同造型。

穿上這雙鞋可以聯想到艾莎走在皚皚白雪中的感覺，但看起來又和之前Off-White聯名的透明帆布鞋很相似，雖是動畫聯名鞋，卻很有設計感！

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

童鞋系列有很多款式，有以主角艾莎、安娜為主的，也有電影主題相關花紋的，鞋上的圖案都很可愛，顏色也很夢幻。

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

其中一款是以雪寶為主題，整雙鞋是雪白色，上面的魔鬼氈用橘色點綴，就像雪寶的鼻子一樣，鞋後面還有雪寶的圖案，俏皮又可愛～

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

▲冰雪奇緣帆布鞋。（圖／翻攝自converse.com）

除了Converse，包包品牌KIPLING也推出了冰雪奇緣聯名包，有後背包、側背包、手提包等多種包款，上面圖案一樣以電影角色艾莎、安娜、雪寶做為發想，用藍色、紫色等色系，交織出夢幻的冰雪王國。

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關鍵字：

frozen, 冰雪奇緣, 迪士尼, disney, 帆布鞋, 球鞋, converse
fashion.net

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