甜美系女孩肯定喜歡！The North Face紫標用奶茶色打造最美馬汀鞋　

編輯／Duke

The North Face的日本限定支線「紫標」於今年秋冬系列繼續大放異彩，繼BEAUTY & YOUTH帶來的聯名登山外套與小包後，這次The North Face紫標找來英國鞋履品牌Dr. Martens，推出以黑色、奶茶色為主調的機能性聯名鞋款，下方一起來看看吧！

▲BEAUTY & YOUTH帶來的聯名登山外套與小包。（圖／翻攝自BEAUTY & YOUTH）

▲The North Face紫標 X Dr. Martens「9 Tie Boot」聯名系列。（圖／翻攝自nanamica）

由The North Face紫標攜手Dr. Martens推出的「9 Tie Boot」聯名系列，共帶來黑、奶茶2色的靴子，其中，雙方還在鞋帶頭、鞋舌內襯以及後跟拉環注入紫色以呼應紫標標誌性的色調。然而，The North Face紫標 X Dr. Martens系列有別於一般的馬汀鞋款，因為該系列整體採用麂皮，並搭配鞋後跟的皮革製成，而內部則加入了一層薄膜，使得整雙鞋具有高度的防水性。

▲雙方在鞋帶頭、鞋舌內襯以及後跟拉環注入紫色以呼應紫標標誌性的色調。（圖／翻攝自nanamica）





▲整體採用麂皮，並搭配鞋後跟的皮革製成。（圖／翻攝自nanamica）

▲還附贈一塊The North Face的紫標吊牌。（圖／翻攝自nanamica）

The North Face紫標 X Dr. Martens「9 Tie Boot」聯名系列，預計將於11／9正式登陸日本nanamica.com官網，而鞋款定價為日圓36,000元（約台幣10,080元），有興趣的朋友，發售當天一定要上網搶購喔！

►輕鬆購物都在這

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App