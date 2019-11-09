超萌雪寶準備開搶！《冰雪奇緣2》夢幻飾品「神秘新角色」也加入

▲ PANDORA與迪士尼《冰雪奇緣2》推出聯名系列來搶錢 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

迪士尼電影《冰雪奇緣2》即將在11月底上映，與此同時丹麥輕珠寶品牌PANDORA也趁熱推出聯名系列，根據劇情融入艾莎與安娜公主的簡約造型，除此之外，更有最可愛吉祥物小雪寶以及隱藏版新角色串飾，姐妹們快點衝一波！

冰雪奇緣粉絲們有福了，終於能夠如願將艾莎、安娜以及雪寶戴上手，PANDORA搶在11月底動畫上映前，率先推出了聯名輕珠寶，整體系列融入優雅925銀綴以手工彩繪琺瑯與閃爍鋯石。

▲（依序）艾莎與諾可銀湛藍鋯石吊飾 NT$2,880；安娜銀暖紅鋯石吊飾 NT$2,880。（圖／品牌提供）

吊飾以艾莎公主代表性的藍色系為主，更新增了全新角色諾可，背面則寫上簡約的「Inner Strength」，只要戴上就能得到艾莎克服恐懼的強大內心。安娜公主則以熱情洋溢的暖色調搭配黃、橘、紅、紫色鋯石營造漸層效果，背面也寫上「Fearless by nature」，更具有收藏價值。

▲雪寶吊飾NT$2,480；冰雪魔法串飾NT$3,680。（圖／記者鮑璿安攝）

粉絲們不能錯過的還有冰雪魔法吊飾，吊飾像是被冰雪凍結一般，直接還原了電影中漫天白雪的美麗畫面，眼光轉至側面，包括艾莎、安娜與雪寶，以及阿克牽著小斯的生動樣貌，超多小夥伴加入，堪稱今年的必買聯名款。

▲KIPLING也推出《冰雪奇缘2》限定系列，21隻包超燒 。（圖／記者鮑璿安攝）

與此同時，比利時時尚品牌KIPLING也推出《冰雪奇缘2》限定系列，一共有6款設計、21隻冰雪包款，包含背包，手提包，斜背包，配件收納包和可作收藏的鑰匙圈，為了迎合秋冬氛圍，也為單品注入了絲絨、緞面、燈芯絨等舒適材質，針對電影情節繼續圍繞艾莎、安娜兩姐妹，艾莎系列以低調的寂靜黑的包身印上冰晶圖樣，運用黑色緞面與黑絲絨刺繡拼接，完美詮釋女王般的高貴不凡。 安娜系列選用羔羊毛與燈芯絨材質拼接設計，印著繽紛花朵的焦糖楓紅色包身，光是外觀就十分活潑鮮艷。

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