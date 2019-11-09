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Ella褲裝超撫媚　大耳環與高跟鞋不能少！

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▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella以Balmain褲裝配Giuseppe Zanotti短靴很時髦。（圖／翻攝him_ella0618，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Ella（陳嘉樺）自出道以來，帶有調皮的中性穿搭風格深植人心，但升格為人妻、人母，更有女人味了，就算是穿上帥氣的全套西裝褲裝，依然散發嫵媚味道，原來她有2項配件絕不能少，閃亮大耳環與漂亮高跟鞋！

▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella穿劉嘉玲創立的服裝品牌ANIRAC褲裝。

▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲搶眼的大耳環與髮辮讓Ella更有女人味。

想要駕馭合身西裝，精實身材穿起來才好看，Ella當媽媽後勤健身，因此無論是劉嘉玲2015年創立的時裝品牌ANIRAC成套褲裝，或是美國精品品牌Ralph Lauren的煙裝，都能完美駕馭，配上呼應服裝色系的垂墜長耳環與高跟鞋，氣勢十足。

▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella一身Ralph Lauren褲裝帥極了。

▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella必備垂墜式長耳環點綴。

女人永遠少一雙的鞋子，是決定風格的關鍵，Ella曾穿西裝外套搭寬褲登機，配上球鞋，街頭潮流感立現；她的登機裝也曾穿氣質襯衫搭丹寧褲，再配上短靴，優雅中又流露帥氣，美鞋果然值得投資，讓她盡情展現百變風格。

▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲寬褲套裝搭配球鞋，是Ella時尚又舒服的登機裝。

▲▼Ella 。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella另外一套登機裝以氣質襯衫搭丹寧褲、短靴，拎Celine手袋。

►辣媽喜歡的都在這！

關鍵字：

陳嘉樺, Ella
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