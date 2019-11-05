快吃豆腐！月經前爽爽吃　7天健康減重5公斤

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減肥是女人一生志業，瘦還要更瘦永遠是努力目標，如果妳是月經來之前都會食慾大漲的人，可以嘗試看看「豆腐減肥法」，想吃東西時就吃豆腐，熱量低又有飽足感，且豆腐內富含大豆異黃酮，能平衡女性荷爾蒙，日本減肥女王藤井香江曾靠此方法，一周甩肉5公斤。

▲月經前食慾大漲，可以吃豆腐滿足口腹之慾。



女性生理期前，食慾大漲、代謝下降，較難排除水分與老廢物質，且由於黃體素升高，易囤積脂肪，體重增加是正常。由於雌激素下降，吃豆腐能攝取與雌激素接近的大豆異黃酮，平衡女性荷爾蒙，健康又有飽足感。即使不是生理期，女性平常也能多多攝取！

▲豆腐除了是減肥期間的神物之外，內含豐富的大豆異黃酮，女性平常也能多吃。



南韓媒體曾經披露，宋慧喬多年來維持身材的小秘密也是「吃豆腐」，早午餐吃八分飽，晚餐只吃豆腐，靠這招維持明星體態。

豆腐富含植物性蛋白質，易有飽足感，且其中的大豆皂甘成分，能分解體內脂肪，並排除人體中過多的膽固醇及三酸甘油脂、提升小腸機能，抑制脂肪吸收，是非常好的減肥聖品。

▲宋慧喬多年來保持身材的秘訣是晚餐只吃豆腐。



此外，豆腐在料理上也能做出許多變化，能靠醬油提味，也能煮湯，或是加辣椒與豆芽清炒，能提高減肥期間的飲食新鮮感。

▲豆腐的料理變化性很高。