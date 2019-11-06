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黃金勝女教條：不要為男人而苛刻自己　「厚臉皮賺錢才是真成熟」

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（圖／翻攝myloveKBS微博）

▲要成為一名35歲時的「人生勝女」，情場上、職場上都要遊刃有餘。（圖／示意圖／翻攝myloveKBS微博）

編輯／Rose　圖／示意圖／翻攝myloveKBS微博

25歲成為主編、30歲成為百萬暢銷作家，蘇芩坐擁5,000微博粉絲，35歲的她對職場、情場總能遊刃有餘，用針針見血的文字，開示千萬粉絲。蘇岑自稱是「黃金俗女」，對於情場、對於職場都有一套自己的謀生潛規則，她在新書《你要世俗地活著，才能hold住未來》中開示現代女性，在情場上、職場上的生存法則。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

▲感情上，記得要富養自己，這意思不是向錢看齊，而是要妳別虧待自己。（圖／示意圖／翻攝myloveKBS微博）

情場上，蘇岑提醒當然能送男人禮物，但不要苛刻自己，記得「富養自己」，未來分手後，才不會徒留不甘之心。職場上，她說「不幹了，想盡一切辦法，也要維持下去。」畢竟柴米油鹽醬醋茶都要花錢，怎可能說不幹就不幹，因此當妳懂得忍耐、厚著臉皮賺錢，就真正成熟了。

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▲年輕時，工作上遇到一點點小不滿就想離職，長大後才懂得多為現實考量，忍氣吞聲、厚著臉皮繼續工作。（圖／示意圖／翻攝myloveKBS微博，以下同）

情場上⋯⋯

＃生活窘迫，也要記得富養自己。有些事，再愛也不能為他做！比如，降低你的生活品質，把省下來的錢花在他身上。女人當然可以送男人禮物，但不能以苛儉自己為前提。所有在愛情中不情願的投入，終究都會變成女人身上的戾氣，讓你變得日益猙獰。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃即便擁有再恩愛的伴侶，人生也難免有寂寞。所以，你必須要在兩個人的世界裡也學會一個人生活，工作、讀書、交友、思考……用喜歡的事情豐富獨處的時間。即使愛情和婚姻將男女連結，你仍要明白，生命，永遠是一個人的歷程。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃你可以很愛一個人，但你要知道，愛他，但是要給他一定的空間。不然就會被捆綁住，無法掙脫。一個有愛的女人是美的，但一個被愛捆綁的女人卻是猙獰的。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃如果男人不願給予，不必去要，不論錢還是愛。但凡要來的寵愛，都有一股賤氣，自貶身價、惹人鄙視。尤其吝嗇的男人，更會在心裡計算成本。任何要來的東西，都是債 ！

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃面對一場突如其來的愛情，正確的打開方式是好好享受，而非迫不及待地許以婚姻。那麼多婚姻出問題的人，恰恰是戀愛的時候沒好好談戀愛，一天到晚想著結婚、買房、生孩子的現實問題。婚後才驚覺婚姻裡什麼都有，就是沒有情調。好好談戀愛，將來才能好好收心過日子！

（圖／翻攝myloveKBS微博）

職場上⋯⋯

＃不幹了，想盡一切辦法，也要維持下去。此時我終於理解了那句話：當你開始厚著臉皮賺錢，你就真正成熟了。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃對於友善的人，要讓他感覺到你的關注，要讓他不由自主地靠近你，讓他對你放下防備。對勢利的人，一定要讓他意識到你的輕視，這是給他一點點心理上的壓迫感，讓他不敢對你亂來。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃人人都覺得自己是獨一無二的，人人都不希望把世界的主角讓給他人來做。但想要得到別人的喜歡，至少，你該懂得不要總是跟別人搶戲。總是把自己定位為談話的主角，那是一種『戲霸』的表現。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

＃不是修煉成精的人很難擁有「男女雙人緣」，不過，如果你非想試試做個「雙人緣強悍女」，那我可以告訴你一個訣竅：見了男人，要巧笑；見了女人，要傻笑。

（圖／翻攝myloveKBS微博）

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關鍵字：

蘇芩, 你要世俗地活著才能hold住未來, 感情, 兩性, 職場, 人生, 語錄, 金句, 麥田出版
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