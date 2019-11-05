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日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3，白色竟跌出榜外

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▲▼日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3 。（圖／翻攝自IG）

▲清純可人的白色竟然僅排第四名。（圖／翻攝自IG/peachjohn_official）

編輯 / Lily

什麼顏色的內衣最吸引人呢？日本內衣網站針對男性進行調查，票選最喜歡女生的內衣顏色TOP3，票選出爐令大家跌破眼鏡，看似純潔的白色跌出榜外，性感的紅色也不受青睞，一起來看看前三名的顏色，和你想的一樣嗎？

▲▼日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3 。（圖／翻攝自IG）

第3名 粉紅色

夢幻粉紅色入榜，比起紅色多了一絲純潔，和白色比起又多了一點遐想，有男生表示如果對方是可愛型，穿上粉紅色內衣，任誰都會心動。

▲▼日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3 。（圖／翻攝自IG）

第2名 海軍藍

對日本男生來說，海軍藍給人種優雅大姊姊感覺，反而會激起一種想征服的慾望，不全然像黑色一樣性感，這個顏色又賦予一種氣質的感覺，意外的獲得男生們的一致好評。

▲▼日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3 。（圖／翻攝自IG）

第1名 黑色

神祕性感的黑色，在票選獲得壓倒性的勝利，對男生而言，不同風格女性穿上能呈現不同面貌，對他們來說這是這是一種魔術顏色。成熟女性穿起來會更誘人，可愛女性穿起來變性感，讓人充滿無限遐想。

▲▼日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3 。（圖／翻攝自IG）

票選結果的第4名到第10名，分別為白色、藍色、紅色、紫色、米色、其他和沒特別想法，內衣網站之前也對女性做過類似調查，在特別日子中要選出決勝內衣的顏色，無論是工作或是約會，黑色都位居第一，可見對於男生和女生來說，黑色都是充滿魅力的顏色。

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關鍵字：

內衣, 排行榜, 顏色
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