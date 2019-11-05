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修杰楷變身保養達人跟賈靜雯一起做臉　夫妻同看吻戲避尷尬：不轉頭

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▲補圖。(圖／翻攝修杰楷、賈靜雯FB)

▲修杰楷出席活動分享自己肌膚的保養之道，同時自曝與賈靜雯一起看對方吻戲時的避免尷尬小撇步。 (圖／翻攝修杰楷、賈靜雯FB)

記者張毓容／台北報導

修杰楷4日出席醫美保養品牌活動擔任活動大使，現場除了化身保養小達人，分享保養品的多種妙用法和自己的養膚秘訣，也透露會跟賈靜雯一起去做臉，偶爾還會偷玩老婆保養品。被問到老婆在新戲中與男神張孝全有親密吻戲，笑說老婆有先報備的他也大曝夫妻倆一起看對方吻戲時，兩個人會很有默契「不要回頭、不看對方、不要講話」！

▲修杰楷變保養達人跟賈靜雯一起做臉 。（圖／翻攝修杰楷、賈靜雯FB）

▲修杰楷化身活動大使，分享「穩定膚況神器」M89的多種隱藏使用法。 (圖／品牌提供)

自2017年推出以來就深受眾多網友愛用和好評熱推的「穩定膚況神器」薇姿M89火山能量微精華，在全球銷售累積突破500萬瓶，特別邀來修杰楷擔任活動大使，分享他的使用心得和8種隱藏版升級使用法。像是最近換季不少人肌膚變得敏感泛紅，他就建議可以用Ｍ89厚敷修護，或是因壓力、疲勞導致肌膚暗沈，可以用M89加化妝水濕敷，甚至在乾燥的飛機上也可以厚敷M89為肌膚快速補水。

▲補圖。(圖／翻攝修杰楷、賈靜雯FB)

▲修杰楷坦言因為老婆才開始重視保養，還會一起去做臉。 (圖／翻攝修杰楷、賈靜雯FB)

修杰楷坦言自己其實是滿懶得保養的人，是因為賈靜雯的影響下才漸漸開始比較重視，老婆還會特別幫他注意膚況，看有沒有粉刺、膚色比較暗沈之類的，更會拉他一起去做臉，但他笑說自己不喜歡被擠粉刺的感覺，所以「常常假裝我有事，大概半年去一次」。比起做臉，他更喜歡在賈靜雯保養時在旁邊看她用很有多趣的保養品，「我覺得女生的保養品太神奇了，有很多可以玩的東西」，他甚至有時候會趁老婆不在家偷玩她的保養品「就像我們小孩玩她的化妝品是一樣的概念。」

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▲補圖。(圖／翻攝修杰楷、賈靜雯FB)

隨著年紀漸長，肌膚開始有一些膚況問題出現，讓他體會到男生也要保養，但因為太複雜的保養程序男生都會嫌麻煩，他建議男生至少要做最基礎的重點保養，像他自己就是把清潔、保濕和防曬3個重點做好，就能維持肌膚乾淨清爽；另外，他也分享除了做好清潔、保養外，不熬夜、多喝水、少吃油膩食物和多運動都能幫助肌膚變好，尤其是運動可以幫助身體排掉不好的毒素 ，他覺得非常有用。

▲補圖。（圖／NETFLIX）

▲修杰楷羞曝與老婆一起看對方吻戲時，兩人會很有默契「不轉頭」避尷尬。 (圖／NETFLIX)

近日賈靜雯主演的新戲《罪夢者》剛上檔，引發網上一陣追劇和討論熱潮，而平時甚少熬夜的修杰楷自曝為了追劇，難得熬夜的他追到凌晨12點多一口氣看了6集，前面幾集夫妻倆也一起看了，但播到老婆與張孝全的吻戲部分時，修杰楷笑說「她不知道幹嘛去了」這段是他自己看完的，但他也透露事前事後老婆都有告知他，而且這完全是因角色、劇情需要，沒有問題的。

而最近在新戲中也有親密畫面的他，更自曝夫妻倆一起看各自吻戲時防尷尬的小撇步就是「緊盯螢幕，不要轉頭，不看對方，也不要講話，就讓這段默默過去」，然後下一場戲馬上開口轉移話題。

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關鍵字：

修杰楷, 賈靜雯, 罪夢者, 張孝全, 做臉, 保養, 秘訣, 薇姿, VICHY, M89, 吻戲
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