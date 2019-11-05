想和木村拓哉戴同款G-SHOCK　體驗會親身感受潮錶魅力

▲木村拓哉搶先帶黑紅配色的MTG-B1000XBD腕錶。（圖／翻攝G-SHOCK微博）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK是不少潮人的心頭好，BIGBANG隊長G-Dragon、林俊傑都是擁護者，連星宇航空董事長張國煒都戴著其飛行錶駕駛飛機，足見品牌魅力與實用性。日劇天王木村拓哉身為大陸區代言人，更是最新錶款不離手，近日腕上是MT-G系列全新碳纖維錶款MTG-B1000XB，想和天王戴同款不難，品牌將於11月16日於台北專賣店舉辦體驗會，讓錶迷親身感受錶款特色。

▲MTG-B1000XBD碳纖維錶殼搭配不鏽鋼樹脂的複合式錶帶，36,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲側邊錶殼展現出紅黑交錯的碳纖維層。

今年是MT-G系列20周年，推出搭配輕量的碳纖維錶圈的MTG-B1000XB系列，CASIO突破多層立體成型和切割技術，錶圈兩層碳纖維薄片與彩色玻璃纖維塑膠混合樹脂所製成，MTG-B1000XBD採用紅色分層，而MTG-B1000XB為白色分層，多層次結構彰顯設計感，前者搭配不鏽鋼與強化樹脂製成的複合式錶帶，MTG-B1000XB則是配備樹脂錶帶。

▲黑藍配色的MTG-B1000XB-1A腕錶33,000元。

▲MTG-B1000XB錶圈側面為黑白交錯層次設計。

MTG-B1000系列具太陽能電力與藍牙手機連線功能，透過藍牙配對後連線到時間伺服器上或接收世界六局電波標準時間訊號以校正時間，亦可藉由G-SHOCK專屬APP設定世界時間與鬧鈴功能，甚至提醒錶主該充電或避免電磁波干擾，種種便利功能都能親自體驗，G-SHOCK於16日舉辦上午與下午兩場體驗會，需於10日前於https://pse.is/MKJ44報名。