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肌膚也要做運動！居家美肌瑜伽3步驟　小臉、緊緻更亮起來

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▲肌膚也要運動　居家美肌瑜伽3步驟 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲想讓肌膚維持緊緻、明亮，快來幫臉部肌膚「做運動」。(圖／翻攝IG@ahc.official、@ponysmakeup)

記者張毓容／台北報導

臉部肌膚一天當中至少會受到15,000個微小表情的動作拉扯，日經月累後將產生老化紋路、鬆弛和不平整的肌膚紋理，而法國頂級芳療品牌DRPHIN發現，維持緊緻明亮膚況的秘密是：臉部肌膚也需要正確地做運動。

▲肌膚也要運動　居家美肌瑜伽3步驟 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲DARPHIN獨創的「美肌瑜伽」除了可在護膚中心體驗，自己在家也能做。(圖／品牌提供，以下同)

「DRPHIN」的創辦人PIERRE DARPHIN以其深厚的物理治療專業背景出發，研究臉部骨骼與肌肉紋理等知識，打造出獨家按摩法「KINESIO美肌瑜伽」，從血液循環、淋巴循環、肌肉紋理三個層次來加強，搭配適合按摩、能令人放鬆，且好吸收不會造成肌膚負擔的保養品質地，就能高效加乘保養效果、帶動肌底平衡健康。

而這套獨家「KINESIO美肌瑜伽」不僅可於DARPHIN美妍護膚中心體驗到，也能自己在家做！DARPHIN以居家保養常用到的基礎保養品項設計了「簡易居家版」的美肌瑜伽，以精華液搭配「血液循環」、芳香精露搭配「淋巴循環」、乳霜搭配「肌肉提拉」，只要運用簡單3步驟按摩，就能讓保養效果加乘，身心得到療癒舒緩。

▲肌膚也要運動　居家美肌瑜伽3步驟。（圖／品牌提供）
1.血液循環

Step 1.掌心相應：以手掌心貼著臉頰向上輕按至太陽穴、額頭，循原路按回到頸部。
Step 2.手指愛心：將拇指和食指相疊成手指愛心的手勢，輕捏兩頰、額頭。
Step 3.十指連彈：像是彈鋼琴一般，運用雙手十指從額間向下輕彈肌膚，直到頸部為止。

▲肌膚也要運動　居家美肌瑜伽3步驟 。（圖／品牌提供、翻攝IG）
2.淋巴循環

Step 1.由內向外引流：運用雙手掌心從臉部中央往外滑動至雙耳，順勢下滑至頸部淋巴結節並按壓。
Step 2.舒緩輕壓：彎曲手指，以指節由臉中向外滑動輕壓，從額頭開始，再到雙頰和下巴輪廓。
Step 3.心心引流：以指尖從額頭中央往外沿著臉部輪廓向下滑至頸部。

▲肌膚也要運動　居家美肌瑜伽3步驟 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

3.肌肉提拉

Step 1.捏彈笑肌：食指中指彎曲，沿著下巴線條往上拉提，並以同樣動作輕輕捏按雙頰。
Step 2.紓壓S型：用雙手食指在眉心上如重複畫圓般來回按摩。
Step 3.立體塑臉：以掌根由下往上推壓雙頰，雕塑立體線條。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 按摩, 美肌瑜伽, 肌膚運動, DARPHIN, 居家按摩, 小臉, 緊緻, 提亮
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