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CP值超高！秋冬「神級乳霜」不只保濕還能當面膜用

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▲Her乳霜。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲乳霜很適合秋冬，點這裡看超完美乳霜。（圖／Unsplash、Pixabay）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

換上秋裝，你是不是也該添購一瓶乳霜來呵護乾燥缺水的肌膚？很多人不愛乳霜是擔心黏膩負擔，其實用了才知道乳霜擁有剛好的潤澤度，一抹就能快速吸收，能輕鬆滿足各種膚質的需求。

而乳霜也不再只是乳霜，除了能幫助保濕潤澤、鎖水之外，上妝前使用，可以讓底妝更服貼，不怕因肌膚乾燥造成卡粉，部分也能厚擦變身按摩霜或是當作晚安面膜使用，讓秋冬暗沉肌膚亮到發光。

▼▼點圖妳會笑▼▼
▲Her資生堂百優。（圖／公關照）

▲SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜加大版，75ml，原價3,300元，特價2,220元。點我購買。

資生堂當家乳霜，是每次周年慶必囤的人氣單品，內含品牌經典保濕成分，幫助恢復肌膚健康、豐盈和彈性風采。簡單一瓶就能擁有平滑肌膚、柔嫩肌膚、改善細紋和高效保濕等四大功效，每日清潔、化妝水之後，只需要薄塗一層就能對抗延緩肌膚老化，沒跟上周年慶也不用懊惱，因為「Her和她」的「周末超殺快閃店」價格更誘人。

▼▼點圖超值得▼▼

▲▼秋冬神級乳霜不只保濕還能當面膜 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Elizabeth Arden雅頓21天霜，75ml，1,980元，特價688元。點我購買。

雅頓百年不敗人氣商品，未曾改變的精純配方，潤澤不黏膩的保濕滋潤成分，協助重整肌膚生理功能。經科學實驗證明，使用14至21天後即能明顯改善膚質，幫助減輕細紋及皺紋，讓肌膚恢復光滑細緻觸感。



►►肌膚偷偷變美的小秘密

關鍵字：

乳霜, 保濕, 推薦, 萬用乳霜, 經典乳霜
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