IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

▲掌握濕敷5大技巧，讓保養效果更加倍。（圖／翻攝IG@3ce_official）

記者張毓容／綜合報導

人人愛敷臉，但敷臉除了用片狀面膜、塗抹式面膜，也有不少人是「濕敷」的愛好者，只要用手邊有的化妝水或液態精華加上化妝棉，就能瞬間讓肌膚喝飽水。但你以為濕敷就是沾沾水、貼上臉就好了嗎？其實濕敷還有5個可讓美肌效果大幅提升的技巧，就連韓國女星IU（李知恩）、金所炫都在做，快學起來，讓你的濕敷保養更有感！

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▲金所炫會依肌膚狀況分區使用不同功效化妝水濕敷。（圖／翻攝IG@wow_kimsohyun）



1.依膚況分區混搭濕敷



一般來說，以化妝棉濕敷時會將臉部分成3大區：兩頰、額頭T字及下巴，大多數人都是用一瓶化妝水或水狀精華搞定全臉，但其實你可以根據不同部位的肌膚狀況，挑選不同功效的「水」來分區濕敷。南韓女星金所炫就曾分享，混合肌的她會使用保濕化妝水濕敷兩頰，易出油的額頭鼻子則是使用有控油效果茶樹化妝水。

2.化妝棉要夠濕潤



確保化妝棉上有充分被化妝水或液態精華浸濕，要整片化妝棉都吸飽水份、手捏有輕微的水分跑出來才是最佳的濕潤度。

▲冬天時，IU會在化妝水內混合精油來濕敷。（圖／翻攝IG@dlwlrma）



3.混加精華或美容油



濕敷就像是個人化的臨時面膜，可依個人肌膚狀況隨時做調整，像是氣候較乾燥時或肌膚較乾的人，可混入幾滴慣用的精華液、美容油，可加強潤澤效果。像是IU（李知恩）在又冷又乾的冬季時，就會在化妝水內混合精油再浸濕化妝棉來濕敷。

4.噴霧適時補充，6分濕就拿下



使用化妝棉濕敷最怕敷到乾才拿起來，這樣會讓肌膚水分反向被蒸發，沒補水反而更缺水，所以一般來說，濕敷大約敷3~5分鐘，或化妝棉還有6分濕時就要拿下來。但依照化妝水、精華水種類的不同，有些可能敷個2分鐘就會覺得濕潤度下降，可適時用保濕噴霧再補足濕潤度。

5.後續保養更加乘



濕敷完一定要儘快做後續保養程序，因為此時角質層保水度最高，吸收度最好，可加乘後續精華液、乳液等保養品效果。

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