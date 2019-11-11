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尚‧米榭‧巴斯奇亞大作《熾熱的門》將登台！　富藝斯秋拍台北預展亮相

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▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲尚．米榭．巴斯奇亞1985年作品《熾熱的門》，估價26,000,000至38,000,000 港元。© The estate of Jean-Michel Basquiat / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2019

時尚中心／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）2019香港秋季拍賣，將於11月24日至26日於香港金鐘JW萬豪酒店登場，當中現當代藝術、珠寶與腕錶重要拍品，將於11月16日至17日來台，於台北BELLAVITA寶麗廣塲B1《藝文空間》展出，讓藏家近距離欣賞大師級藝術品與精品。

此次「二十世紀及當代藝術和設計」秋拍，是富藝斯亞洲總部成立以來最高總估價之拍賣，晚間拍賣焦點是尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）大作《熾熱的門》，出自他短暫而激烈的藝術生涯後期。海地和波多黎各血源文化背景的他，自學成才，喜歡藉由西方重要的歷史題材，滿腔熱情地討論戰後美國的生、死、愛、道德以及公正，特別是關心美國黑人與邊緣化群體，透過畫中複雜的符號傳遞尖銳的社會評論，被美國藝術評論家雷內·里卡德稱為「光芒四射的孩子」。

登上富藝斯秋拍的《熾熱的門》，靈感來自公元前480年的溫泉關之役，該戰役發生在註定會戰敗的希臘人和入侵的波斯人之間於狹窄的沿海通道Thermopylae（拉丁文中，字意為「 熱的入口、熾熱的門」），作品中反英雄人物的髮型與巴斯奇亞本人的雷鬼頭極為相似，在旁邊的畫板上可以看到希臘字母「IDYSOΣIN」，即「idiosyncrasy」或作局外人的簡寫版本，透露他將畫作為內省的工具，他曾表示：「創作時我不去考慮藝術。我嘗試思考人生。」

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲勞力士1967年製型號6238腕錶，是品牌發行Daytona前的最後一款計時腕錶，估價3,200,000至5,000,000港元。

富藝斯秋拍台北預展中，同場將呈現多款珍稀腕錶，包括勞力士（Roelx）1967年製型號6238腕錶，是品牌發行Daytona前的最後一款計時腕錶，被暱稱為「Pre-Daytona」，此黃金版本是目前已知存世2只中的1只；而珠寶亮點為秋拍圖錄封面的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）鑲嵌鑽石、藍寶石與青金石的Zip項鍊，佩戴者可滑動拉鍊作變化，或完全閉合成一條手鍊，是品牌最具代表性的經典之作。一系列秋拍珍品於11月16日台北預展中亮相，台灣貴客可一飽眼福。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶青金石配藍寶石與鑽石Zip項鍊，估價3,500,000 至4,500,000 港元。

台中預展(僅珠寶、名錶) 
時間：11/14（星期四）上午11時至下午6時
地點：台中日月千禧酒店23樓 2301千禧套房
           台中市西屯區市政路77號

台北預展
日期：11/16 （星期六）上午11時至下午5時
           11/17 （星期日）上午11時至下午6時
地點：BELLAVITA寶麗廣塲B1《藝文空間》
          台北市信義區松仁路28號

關鍵字：

富藝斯, PHILIPPS, 藝術, 拍賣
fashion.net

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