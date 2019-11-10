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與消費者情感聯繫最高的奢侈品牌排行　勞力士奪冠、卡地亞緊咬在後

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編輯／Duke

行銷機構MBLM近期對品牌與消費者之間的情感聯繫有多強發布了排名，其中，與消費者情感聯繫最高的奢侈品牌為勞力士（Rolex），其次是卡地亞（Cartier）以及蒂芬妮（Tiffany & Co.），而整體排名最高的則為迪士尼（Disney）。

▲與消費者情感聯繫最緊密的奢侈品牌。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton、@gucci、@prada、@chanelofficial、@tiffanyandco、Cartier）

▲與消費者情感聯繫最緊密的奢侈品牌。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton、@gucci、@prada、@chanelofficial、@tiffanyandco、Cartier）

▲與消費者情感聯繫最緊密的奢侈品牌。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton、@gucci、@prada、@chanelofficial、@tiffanyandco、Cartier）

▲與消費者情感聯繫最高的奢侈品牌前3名為勞力士、卡地亞以及蒂芬妮。（圖／翻攝自IG@rolex、@tiffanyandco、Cartier）

MBLM針對在美國、墨西哥以及阿拉伯聯合大公國的6,200名18至64歲的消費者進行調查，MBLM發現奢侈品牌在整體排名中有明顯下降的趨勢，其中，位列奢侈品牌第1名的勞力士，竟然無法進入整體排行榜的前10名，可見這些擁有極大威望的奢侈品牌，目前對消費者的影響力正在慢慢降低。

▲與消費者情感聯繫最緊密的奢侈品牌。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton、@gucci、@prada、@chanelofficial、@tiffanyandco、Cartier）

▲MBLM發現奢侈品牌在整體排名中有明顯下降的趨勢。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton）

另外，在奢侈品牌的榜單中，前3名的勞力士、卡地亞以及蒂芙尼皆為鐘錶、珠寶品牌，而排名最高的時裝品牌為第4名的香奈兒（Chanel），後續則為第6、7、8名的路易威登（Louis Vuitton）、古馳（Gucci）與普拉達（Prada）。對於此份調查有興趣的朋友，都可以至MBLM的官網觀看完整的10大整體排名與奢侈品牌排名喔！

▲與消費者情感聯繫最緊密的奢侈品牌。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton、@gucci、@prada、@chanelofficial、@tiffanyandco、Cartier）

▲香奈兒為排名最高的時裝品牌，路易威登則位列第6名。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial）

▲與消費者情感聯繫最緊密的奢侈品牌。（圖／翻攝自IG@rolex、@louisvuitton、@gucci、@prada、@chanelofficial、@tiffanyandco、Cartier）

▲古馳與普拉達分占第7與第8名的位置。（圖／翻攝自IG@gucci、@prada）

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關鍵字：

MBLM, 消費者, 情感聯繫, 奢侈品牌, Rolex, Cartier, Tiffany&Co., 迪士尼, Chanel, LouisVuitton, Gucci, Prada
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