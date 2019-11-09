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Tag酒鬼開喝！韓妞大愛「蜂蜜燒酒」口感順滑停不下來

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@julism_shoolie、@cu_official

喜歡喝燒酒的粉絲們有福了，南韓酒商寶海（보해양조）為了緩解燒酒辣度以及灼熱的酒氣，最新推出一款適合女孩的蜂蜜燒酒，加入濃郁的蜂蜜，據說口感相當順滑，可以一口接一口，姐妹們這款給我來一箱！

▲蜂蜜燒酒。（圖／翻攝自IG@julism_shoolie、@cu_official）

韓妞們最近風靡的酒款就是南韓酒商寶海所推出的蜂蜜燒酒「꿀꺽주」，外觀看來經典小巧的綠色酒瓶上印製了奶黃色的圖案，更有蜂窩一般的六角形狀，上頭還寫了「想吃蜂蜜就來喝」的字樣，超討喜造型光是看到瓶身就迫不及待打開來暢飲。

這款蜂蜜燒酒的研發主要是為了減輕普通燒酒的苦澀以及辣口，所有特別加入了甜甜的蜂蜜，而且酒精濃度也僅有9.2%，連女孩都能接受，根據網友試喝表示，「口感很順滑」、「沒什麼酒味」、「有點像白葡萄酒」。目前蜂蜜燒酒已經在南韓便利商店開賣，售價約台幣44元，剛好在南韓的民眾們，不妨買來暢飲一波！

除此之外，南韓知名燒酒品牌「初飲初樂」（처음처럼），也推出了「超迷你燒酒」，外型可愛一口能喝完一瓶，不論是送禮或是自己攜帶出門都超適合。

►酒鬼終於圓夢！南韓推出「超迷你燒酒」　放進口袋隨時開喝

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

南韓, 燒酒, 蜂蜜, IG, 寶海, 보해양조
fashion.net

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