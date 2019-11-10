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北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽

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編輯／JJ　圖／翻攝自《鐵達尼號》、IG@colesprouse

今年23歲的Simon J Loof 是一名來自瑞典的小鮮肉，由於在2017年拿下了Robertson Cup冰上曲棍球賽冠軍，防護面具下的俊俏臉龐開始被注意到，身高188公分的他完全是模特兒身材，身為運動員更擁有結實的八塊腹肌與人魚線！Simon在Instagram上絲毫不吝於分享自己的身材，上傳的照片中超過一半都是裸上身呢～女孩們還不快追蹤起來！

Simon 藍色眼眸中帶有點翠綠的光芒，配上濃密的眉毛與深邃雙眼皮，看起來還有點壞壞的氣息，帥氣逼人！在Instagram上爆紅的他甚至還受到過雜誌專訪、攝影師的邀約，拍攝超誘人的一組時尚照片。

當然，女孩們最愛看的肌肉照也不能少，Simon 本人非常大方，在社群平台上的照片中，有超過一半都是裸上身的照片，好身材一覽無遺，讓女性朋友們大飽眼福～Simon 並不是壯碩肌肉男類型，高挑的身材配上精瘦體型恰到好處，八塊腹肌、人魚線還有手臂線條都很好看。

近期Simon 還釋出了個人的第一支單曲“I Read U Like A Book”，在各大串流平台上都能收聽，輕快的吉他配上溫柔嗓音，有種慵懶的氛圍～他也透漏將來還有更多作品！如此多才多藝怎能讓人不喜歡？

仔細看的話，可以發現Simon的神韻與年輕時的李奧納多．狄卡皮歐（鐵達尼號時期）有幾分神似，都是個五官精緻的美男子，皺起眉頭帥到不行，痞痞的壞笑模樣同樣超有魅力～

▲北歐小鮮肉。（圖／翻攝自IG）

另外，也有網友覺得Simon 與寇弟有幾分相像，帶有某種陰鬱小生的氣息，眼神都很耐人尋味。不管怎麼樣，先追蹤起來再慢慢欣賞吧～

▲北歐小鮮肉。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

鮮肉, 帥哥, 運動員, 肌肉, Simon J Loof
fashion.net

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