潮人必備「高顯色美學」！THE NORTH FACE X 倉石一樹二度聯名開賣

▲潮人期待的THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION 與倉石一樹聯名第二彈開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

結合機能性與潮流是時尚一大趨勢，戶外運動品牌THE NORTH FACE今年（2019）9月，與日本設計師倉石一樹攜手發佈首波KAZUKI聯名系列備受好評，而今再度推出代表90年代風格的8件單品，注入高顯色機能層次，潮流迷們準備好開搶一波。

▲聯名系列8件單品，融合高機能性與高顯色外觀。（圖／品牌提供）

THE NORTH FACE與日本潮流鬼才倉石一樹正式邁入第二回合作，這次的聯名系列依舊保留品牌中性風格，不過多了倉石一樹獨樹一格的街頭趣味感，包括登山外套、防水夾克共有8件單品，顏色方面以黑、深藍及卡其色為主，並加入了TNF 具代表性的鮮紅色，撞色搭配相當夠看。

▲URBAN GEAR RAINCOAT英國卡其色，NT$25,380。（圖／品牌提供）

▲（依序）GEAR FLEECE HOODIE純黑色，NT$13,880；BALTORO DOWN JACKET英國卡其色，NT$22,380。（圖／品牌提供）

靈感則以現代風格重新演繹始於90年代、專為專業高山滑雪運動（Alipine Skiing）設計的「Steeptech」防水外套為設計籃本，結合高機能性物料製造，不論是防風、防水性能都不容小覷，在外觀以及機能上吊足粉絲胃口。整體系列剪裁也相當俐落，配合oversized及具層次感的時尚穿搭，多口袋和立領設計賦予衣著強大的實穿性，目前THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION 與倉石一樹聯名已正式開賣。

▲TIMBERLAND X MASTERMIND JAPAN 聯名系列暗黑登場，防風外套NT$11,900。（圖／品牌提供）



同樣延續上季聯名企劃，TIMBERLAND再度與日本高端街頭品牌始祖MASTERMIND JAPAN 合作，推出秋冬聯名系列。以MASTERMIND JAPAN 主理人本間正章推崇的奢華暗黑美學為基調，結合TIMBERLAND的復古戶外元素與精湛工藝，聯名系列釋出Field Boot靴款及WEATHERBREAKER防水外套、抓毛絨夾克、運動上衣、運動休閒棉褲及Tee等7款單品。

▲Field Boot靴款有反光效果，NT$6,900。（圖／品牌提供）

鞋款除了保留抗疲勞鞋墊和TimberDry™防水塗層，亦於鞋身多處細節印上MASTERMIND JAPAN 招牌的骷髏圖案，更具收藏價值，聯名系列將於11月9日正式發售，潮流迷蓄勢待發搶一波。



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