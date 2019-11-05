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星巴克也有「教父牛排」！250元起吃到米其林級料理

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▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

一向善於營造耶誕氣氛的星巴克，今年特別與牛排教父鄧有癸合作推出限定餐點，包括紅酒燉牛肉與2款不同風味的帕里尼，售價250元起就能輕鬆一品「類米其林」餐點，此外其他周邊商品也充滿濃濃節慶風味，光是一個小熊杯蓋就讓你心情萌翻天啦！

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

11月一到，最棒的時刻便是等待耶誕節與新年的準備期了，無論是朋友相聚的熱鬧派對、或是與交往對象的安靜約會，都是互相陪伴與表現心意的好時機，星巴克每年推出的耶誕商品都相當穩定熱銷，該檔期的業績通常會比平常成長20%，今年也新增10%至20%的單品來迎接歲末時節。

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

其中首度與鄧有癸合作推出耶誕檔期限定餐點，包括牛肉薄片加上起司、口感清爽的「美式牛胸薄片帕里尼」、以BBQ醬汁搭配手撕肉塊風味濃郁的「紐奧良風牛肉帕里尼」，以及牛肉塊加上多樣蔬菜燉煮的「主廚版紅酒燉牛肉」，讓消費者即使在咖啡廳用餐，也能享受到星級般的升級體驗，售價從250元至330元不等。

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲美式牛胸薄片帕里尼，售價280元。

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲紐奧良風牛肉帕里尼，售價250元。

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲主廚版紅酒燉牛肉，售價330元。

而針對耶誕檔期的包裝食品、耶誕商品與限定商品等，多達117款左右，售價從100元至2,180元，提供消費者在交換禮物、歲末採買多樣選擇，其中不乏超可愛的北極熊、耶誕熊寶寶與濃濃節慶氣氛的馬克杯與隨行杯，11／6起正式開賣，讓你從11月初就開始沈浸在歲末的歡樂氣息中。

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克推出耶誕檔期特定套餐與相關季節商品。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

星巴克, 鄧有癸, 教父牛排, 耶誕, 聖誕, 限定商品, starbucks
fashion.net

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