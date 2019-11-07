兒子表情超淡定！韓星李美度的「崩潰媽媽發洩日常」笑翻網友：當媽壓力真大！

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@lee_mido

如果喜歡觀看韓劇的話，應該能時常發現韓星女演員李美度的身影，現年37歲的李美度於2016年與圈外丈夫結婚，去年誕下一子，這一年多以來，李美度經常在IG上分享育兒生活，雖然不乏溫馨可愛的親子照，但是隨著孩子越長越大，母親也越來越失控，近期她所PO出的「崩潰媽媽」系列生活照讓網友超有感！

當初懷孕時，李美度就曾疑惑自己的肚子非常大，原來是因為孩子出生就有3.75公斤重啊！那時李美度還沉浸在初次為人父母的喜悅中，認為兒子就像是天使一般，是上天派來的小天使，不過，現在依然這麼覺得嗎？

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當了母親之後，自然得為孩子犧牲更多，沒了自己的時間、每天累得像隻狗，疏於打扮變成黃臉婆，但是孩子在父母眼中永遠都還是天使，孩子們都沒有錯，只不過媽媽先去旁邊發洩一下…

李美度自創的「媽媽個人生活」系列照片笑翻一票網友，把兒子放在一旁，媽媽還是能活得自由自在！偶爾還是要發洩一下才不會悶出病，以下就來看看李美度有多失控！

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 20 日 上午 5:50 張貼

到了電子遊樂場每一種遊戲都要玩一輪才過癮，尤其是打拳擊的遊戲機，看看李美度如何把厭世負能量全部投注在一拳當中！賽車、槍戰、跳舞機也都不能放過，最搞笑的是，李美度甚至把兒子放在門外，自己在個人KTV包廂裡大唱了起來！

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 12 日 上午 7:36 張貼

育兒生活實在太累太苦悶，來一杯燒啤是必須的！熟練的調製燒酒和啤酒，喝到最後還開始發瘋，兒子都看傻了眼。

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 6:53 張貼

都是兒子讓媽咪變成貞子～

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 上午 12:55 張貼

與小朋友們一起在球池裡玩耍，也不忘身為明星的架勢，直接在球池裡拍起時尚大片，結果玩得太盡興以至於最後被孩子們圍毆。

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 上午 4:28 張貼

李美度幫自己還有孩子都畫上了假鬍子，看起來就像搖滾明星，然後在孩子面前直接開始了個人演唱會，小朋友們一臉不知所措非常搞笑。

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 上午 3:22 張貼

看音樂祭是放飛自我的最佳時機，李美度毫無顧慮的隨著音樂起舞，或許是當了媽之後，形象什麼的也管不著了吧～嬤嬤在後面發瘋，兒子表情卻淡定，這樣的對比畫面太逗趣了～

在 Instagram 查看這則貼文 이미도（@lee_mido）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 5 日 上午 5:27 張貼

當了媽媽也不能放棄任何一個能運動的機會！帶孩子出門經過運動場，勢必要打場籃球，再來個伏地挺身。

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