fb ig video ETtoday search mobile

兒子表情超淡定！韓星李美度的「崩潰媽媽發洩日常」笑翻網友：當媽壓力真大！

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@lee_mido

如果喜歡觀看韓劇的話，應該能時常發現韓星女演員李美度的身影，現年37歲的李美度於2016年與圈外丈夫結婚，去年誕下一子，這一年多以來，李美度經常在IG上分享育兒生活，雖然不乏溫馨可愛的親子照，但是隨著孩子越長越大，母親也越來越失控，近期她所PO出的「崩潰媽媽」系列生活照讓網友超有感！

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

當初懷孕時，李美度就曾疑惑自己的肚子非常大，原來是因為孩子出生就有3.75公斤重啊！那時李美度還沉浸在初次為人父母的喜悅中，認為兒子就像是天使一般，是上天派來的小天使，不過，現在依然這麼覺得嗎？

►女人變美秘訣

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

當了母親之後，自然得為孩子犧牲更多，沒了自己的時間、每天累得像隻狗，疏於打扮變成黃臉婆，但是孩子在父母眼中永遠都還是天使，孩子們都沒有錯，只不過媽媽先去旁邊發洩一下…

李美度自創的「媽媽個人生活」系列照片笑翻一票網友，把兒子放在一旁，媽媽還是能活得自由自在！偶爾還是要發洩一下才不會悶出病，以下就來看看李美度有多失控！

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

到了電子遊樂場每一種遊戲都要玩一輪才過癮，尤其是打拳擊的遊戲機，看看李美度如何把厭世負能量全部投注在一拳當中！賽車、槍戰、跳舞機也都不能放過，最搞笑的是，李美度甚至把兒子放在門外，自己在個人KTV包廂裡大唱了起來！

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

育兒生活實在太累太苦悶，來一杯燒啤是必須的！熟練的調製燒酒和啤酒，喝到最後還開始發瘋，兒子都看傻了眼。

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

都是兒子讓媽咪變成貞子～

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

與小朋友們一起在球池裡玩耍，也不忘身為明星的架勢，直接在球池裡拍起時尚大片，結果玩得太盡興以至於最後被孩子們圍毆。

李美度幫自己還有孩子都畫上了假鬍子，看起來就像搖滾明星，然後在孩子面前直接開始了個人演唱會，小朋友們一臉不知所措非常搞笑。

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

看音樂祭是放飛自我的最佳時機，李美度毫無顧慮的隨著音樂起舞，或許是當了媽之後，形象什麼的也管不著了吧～嬤嬤在後面發瘋，兒子表情卻淡定，這樣的對比畫面太逗趣了～

▲李美度育兒生活照。（圖／翻攝自李美度IG）

當了媽媽也不能放棄任何一個能運動的機會！帶孩子出門經過運動場，勢必要打場籃球，再來個伏地挺身。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

李美度, 韓星, 女星, 育兒, 媽媽, 搞笑
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉

今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

別再嘴硬說只是朋友，「5個行為」判定你已精神出軌 12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開 《冰雪奇緣2》親子聯名好勸敗！仙氣透明鞋激似Off-White　雪寶童鞋超Q Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 南韓肯德基「大蒜炸雞」超誘人！淋上濃郁醬汁一口就上癮 兒子表情超淡定！韓星李美度的「崩潰媽媽發洩日常」笑翻網友：當媽壓力真大！ 太空虛靠5大「無負擔零嘴」填滿！日本杏仁魚乾正夯、鱈魚起司條必須囤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面