粉紅色絨毛討論度破表！PRADA新款肩包超像少女版「毛怪」

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雖然時尚平台Lyst近期公布的Q3季度最熱門女性包款中，Prada的黑色尼龍小包成功拿下第2名的好成績，但這卻不是品牌現階段最具討論性的包款，因為接下來要介紹的這款Prada肩包，其「毛絨絨」的外觀實在太像《怪獸電力公司》裡的「毛怪」，因此也引發了巨大的討論，下面一起來看看吧！

▲Prada新推出的肩包引起討論。（圖／翻攝自Farfetch）

▲Prada新肩包的絨毛外觀超像《怪獸電力公司》裡的「毛怪」。（圖／翻攝自皮克斯動畫工作室）

由Prada推出的Fluffy Pink肩包，採用風靡90年代的經典設計「Clueless Style」製成。其中，該包款以粉色調的絨毛為主軸，並搭配品牌經典的尼龍材質與三角Logo，而背帶部分則是選用可拆卸的銀色鍊條為主。

▲該包款以粉色調的絨毛為主軸。（圖／翻攝自Farfetch）

▲運用品牌經典的尼龍材質與三角Logo。（圖／翻攝自Farfetch）

▲背帶選用可拆卸的銀色鍊條。（圖／翻攝自Farfetch）

然而，說到「Clueless Style」就不得不提美國經典電影《獨領風騷》，因為劇中女主角不但把富家女的個性詮釋的淋漓盡致，其多樣化的穿衣風格更成為當年的最佳典範，所以Prada也將女主角Cher Horowitz的精神融入設計中，進而打造出獨具特色的包款。

▲1995年推出的經典電影《獨領風騷》，女主角Cher Horowitz，其多樣化的穿衣風格更成為當年的最佳典範。（圖／翻攝自IMDB）

此款Prada Fluffy Pink肩包，目前可於Browns、Farfetch等指定零售商購得，售價為美金1,147元（約台幣34,400元），喜歡該包款設計的朋友，千萬不要錯過了。

此外，由Lyst公布的最熱門女性包款，除了Prada的黑色尼龍小包外，還有法國的新興品牌Jacquemus推出的Le Chiquito迷你包，而該包款不僅在Q3季度奪下第1名，更是年初的Q1季度位列第3名，因此說Le Chiquito迷你包是今年最火紅的單品一點也不為過！

▲法國的新興品牌Jacquemus推出的Le Chiquito迷你包，成為Lyst Q3季度最熱門包款第1名。（圖／翻攝自Jacquemus）

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