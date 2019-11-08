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上班總被人說懶散、不專業　5種NG單品別穿

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▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

▲在工作時有些很可能NG的職場穿搭要注意。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

你有可能不服氣，但「人要衣裝」這件事符合大部分的情況卻是事實，雖然現在許多公司瀰漫著服裝自由的氣氛，不過有時候還是要理解「辦公休閒」與「居家休閒」的差別，尤其在剛進入一間公司，或是只是準備面試，以下5種單品穿上身很容易NG。

魚網襪
很多時尚高手會搭配魚網襪，但魚網襪給人的印象就是較為性感的穿著，除了相關時尚產業，若是個人喜好建議還是在休假的時候穿就好。

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

人字拖
雖說有些人字拖看起來很性格，但總給人太過輕鬆、穿著隨便的感覺，如果要見客戶或上司，有必要表現你如此放鬆嗎？即使你的腳趾頭很喜歡出外透氣，也不要在辦公室穿著走來走去。

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

較性感貼身的運動裝
讓大家知道你愛運動沒有不妥，但一些緊身的運動裝穿去上班，有時會引起同事的視覺尷尬，無論是身材好或身材不好，同事都不知道是該不該看，多少也為周邊的人想一下。

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

厚底高跟鞋
穿起來感覺很有氣勢的厚底高跟鞋，其實也是很容易NG的裝束之一，如果你穿上鞋子比老闆還高，去拜訪客戶不覺得很怪嗎？（其實比客戶高也感覺有點怪）而且這類的高跟鞋不易平衡，除非真的走得非常順手，還是不要自己找罪受吧。

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

破牛仔褲
破褲這幾年相當流行，其實此單品算因人而異，對於一般較為嚴肅或會去拜訪客戶的職業而言，給人穩重的感覺比看起來更重要，而且說真的，大部分客戶就算是年輕人，對於破褲的感覺還是過於偏休閒，若不是確定公司真的OK，還是先不要穿吧。

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

關鍵字：

職場, 服飾, 服裝, 禮儀, 商務休閒
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